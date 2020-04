Am Anfang des Buches stehen zwei Fotos. Beide zeigen ein junges Liebespaar. Lachend, entspannt, er hält ein klobiges Gewehr in der Hand. Die beiden kämpften gegen die Faschisten im spanischen Bürgerkrieg. Fotografiert wurden sie von Greta Taro und Robert Capa, die sich in diesem Paar wahrscheinlich selbst erkannten. Die große Leidenschaft im Kampf um die Freiheit führte nicht zu einem glücklichen Ende. Greta Taro wurde auf der Flucht von einem Panzer überrollt.

Dennoch ist ihre Geschichte eine, die Mut macht. Greta Taro war eine lebensfrohe, energiegeladene junge Frau, Tochter eines jüdischen Kaufmanns, die vor der Nazi-Diktatur ins Exil nach Frankreich floh. Dort schlug sie sich mit Schreibjobs durch, bis sie ihre Leidenschaft für die Fotografie entdeckte. Und einen jungen Mann aus Ungarn kennen lernte. Für ihn erfand sie einen neuen Namen und einen Lebenslauf, Robert Capa. Eine Marketingmaßnahme, um besser bezahlte Aufträge zu bekommen. Ihren eigenen Namen – sie hieß ursprünglich Greta Pohorylla – änderte sie in Greta Taro.

Die Autorin Helena Janeczek erzählt diese Lebensgeschichte in drei Teilen aus verschiedenen Sichtweisen. Erst berichtet Willy, ein Herzspezialist, der Greta in Paris kennen lernt und später in die USA emigriert. Sie nennt ihn "Dackel", er ist schwer verliebt in sie aber fügt sich in das Schicksal, nur ein guter Freund sein zu können. Dann erzählt ihre enge Freundin Ruth und schließlich Georg, ein Arzt und Revolutionär, Gretas Lebensgefährte in Paris.

"Das Mädchen mit der Leica" ist kein Roman, der die Spannung auf die Spitze treibt, sondern ein genau recherchiertes Buch mit vielen Rückblenden und Erinnerungen. Behutsam und liebevoll setzt Helena Janeczek das Bild einer außergewöhnlichen Frau zusammen, deren Mut und Begeisterung zutiefst beeindruckt.