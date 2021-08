Die Deutsche Biologin Kaya bekommt einen spannenden Job. Sie soll einen exzentrischen Milliardär in Schottland bei einem Projekt zur Wiederansiedlung von Wölfen unterstützen. Für Kaya, durch eine toxische Beziehung traumatisiert, eine willkommene Möglichkeit ihren persönlichen Dämonen zu entkommen und sich auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren. Doch die wird gar nicht so einfach, denn die Bewohner des angrenzenden Dorfes sind von freilebenden Wölfen überhaupt nicht begeistert.

In Schottland trifft sie auf Nevis, den Sohn ihres Auftraggebers, der sie zwar sofort fasziniert, sie aber schroff und abweisend behandelt. Nevis ist ein hochdekorierter Ex-Elite-Soldat, der sich zu Hause von einer Verletzung und einer posttraumatischen Belastungsstörung erholen soll, die ihn immer wieder mit furchtbaren Erinnerungen heimsucht. Doch da ist noch mehr – ein tief verborgenes Geheimnis, dem Kaya, je mehr sie sich Nevis nähert, gefährlich nahe kommt.

"Das Lied der Wölfe" ist natürlich in allererster Linie die Geschichte einer großen Liebe, es ist aber auch eine spannende Geschichte mit viel Dramatik, mit Familientragödien, mit Einblicken in das wirklich schwierige Krankheitsbild von Menschen, die an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und nicht zuletzt mit viel Wissen über das Verhalten und die Ansiedlung wilder Wölfe. Ein Buch, das bis zur letzten Seite zu Herzen geht.