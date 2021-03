In "Das Geheimnis von Zimmer 622" geht es um einen ungeklärten Mord in einem Luxushotel im noblen Schweizer Skiort Verbier. Einige Jahre später verbringt der Schriftsteller Joël Dicker seinen Urlaub in diesem Hotel und stößt durch Zufall auf die Mord-Geschichte. Mit seiner charmanten Urlaubsbekanntschaft Scarlett Leonas beginnt er zu recherchieren, was damals in Zimmer 622 geschah.

Nach und nach enthüllen sich dann die Ereignisse, die am Ende zu diesem unaufgeklärten Mord führen – ein Familien- und Liebesdrama in den feinsten Kreisen der Schweizer Bankierswelt. Dabei lernen wir nicht nur die Figuren und ihre Hintergründe immer besser kennen, wir erfahren auch erst nach mehr als der Hälfte des Buches, wer überhaupt ermordet wurde. Aber das tut der Geschichte überhaupt keinen Abbruch – im Gegenteil.

"Das Geheimnis von Zimmer 622" von Joël Dicker ist kein Krimi im klassischen Sinne – es ist ein Drama, das in einem Mord gipfelt, und ein absolutes Lesevergnügen.