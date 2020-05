Das kann nur Ärger bedeuten: Auf dem platten Land am Niederrhein versucht ein junges Paar, die alten Bauernhöfe ihrer Eltern in eine blühende Öko-Landwirtschaft zu verwandeln – gegen den Widerstand ihrer Väter. Der eine lässt zwar die "Ökos" auf seinem Land wirtschaften, hält aber mit seinem Genörgel und seinen Bösartigkeiten alle auf Trab. Der andere würde seine Schweinezucht lieber komplett aufgeben und sein Land an die von allen Bauern verhasste Kiesindustrie verkaufen, als seinem Sohn den Hof für Biogemüse zu überlassen.

Da wird eines morgens im Schweinestall ein Teil eines menschlichen Fußes gefunden und der alte Bauer ist verschwunden. Doch was ist passiert? Ein Mord? Der Staatsanwalt hält den Sohn des Schweinebauern für den Täter, während das Team der Mordkommission des K1 aus Wesel rund um Hauptkommissarin Karin Kraft versucht, zunächst Fakten und Beweise zu sammeln.

Mit Geschick und viel Lokalkolorit haben die beiden Erfolgsautoren Thomas Hesse und Renate Wirth hier wieder einen richtig guten Niederrhein-Regiokrimi geschrieben, der die Serie um Hauptkommissarin Karin Kraft gebührend fortsetzt. "Das Alpaka" ist bereits der zwölfte Krimi des Duos, die alle wunderbar den Niederrhein mit seinen Eigenschaften und Eigenheiten, aber auch mit seinen Problemen und Konflikten wiederspiegeln. Eine Regiokrimireihe, die zu Recht seit Jahren erfolgreich ist.