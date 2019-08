" Blackbird " von Matthias Brandt

Von Cathrin Brackmann

Eine Jugend in den 1970ern. Was haben wir gefühlt, worauf haben wir getanzt, worunter gelitten? "Blackbird" ist der Roman, der alle diese Gefühle wieder ans Tageslicht bringt und uns zurückversetzt in die Zeit, als so viele Dinge und Gefühle zum ersten Mal passiert sind.