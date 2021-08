Der Autor J. Ryan Stradal lebt zwar heute in Los Angeles, ist aber in Minnesota aufgewachsen. Er kennt Menschen, die sich in einem sehr kleinen Radius eingerichtet und ihr Glück gefunden haben, Wie Edith, die grandios American Pies machen kann, von denen es viel mehr Variationen gibt als den bei uns auch bekannten Apfelkuchen. In diesem Punkt sind sich die Schwestern näher als sie wissen. Was der einen ihr Bier, ist der anderen ihr Pie.

Der Roman "Die Bierkönigin von Minnesota" spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal geht es um Helen und ihre Bierkarriere seit den fünfziger Jahren. Edith lernen wir im Jahr 2003 kennen. Sie macht ein Pflegeheim, in dessen Küche sie backt, zum gefragten Gourmettempel. Ihr Mann erkrankt an Alzheimer, muss in Rente gehen, stirbt ein paar Jahre später. Als dann auch noch Ediths Tochter bei einem Autounfall stirbt, bricht ihre Welt zusammen. Ihre Enkelin Diana zieht zu ihr und gibt Edith eine neue Aufgabe.

J. Ryan Stradal wechselt die Perspektiven. Alle drei Frauen beschreibt er mit Humor und viel Mitgefühl. Edith und Diana müssen sich mit wenig Geld in einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs durchschlagen. Diana klaut Markenwerkzeug aus den Garagen reicher Leute, wird erwischt – und dann bietet sich ihr eine ungeahnte Möglichkeit. Und die hat mit Craft Beer zu tun, neuen Biersorten, die gerade beliebt werden. Der Roman ist eine sinnliche Liebeserklärung an das Bier in seinen verschiedenen Formen und eine tolle Familiengeschichte. Mit der positiven Botschaft, dass es besser werden kann, wenn man mit Leidenschaft an eine Sache glaubt.