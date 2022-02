Alles deutet auf einen natürlichen Tod hin. Doch dann stellt sich heraus, dass die Schwester des Generals am selben Tag wie der General zu Hause auch verstorben ist. Und plötzlich ist es sehr wichtig herauszufinden, wer von beiden zuerst gestorben ist, denn das hat enorme Auswirkungen darauf, wer das Vermögen der beiden erbt. Lord Peter Wimsey beginnt zu ermitteln und stößt auf ein Nest aus Intrigen, Liebe und Gier.

Die Krimis um den Amateurdetektiv Lord Peter Wimsey von Dorothy L. Sayers gehören zum so genannten goldenen Zeitaltes des Krimis. Das ist die Zeit in den 1920er und 1930er Jahren, die vor allem britisch geprägt war. Damals hat z.B. Agatha Christie ihre ersten Romane veröffentlicht, aber eben auch Dorothy L. Sayers. Diese Krimis funktionieren alle ganz klassisch: Es gibt einen oder mehrere Morde, eine gute, spannende, niemals zu blutige Geschichte mit vielen Twists und am Ende werden der oder die Täter entlarvt.

Das alles eingebettet in die Konventionen der britischen Gesellschaft, gerne auch der Gehobenen. Aber während jeder noch Agatha Christie kennt, ist der elegante Amateurdetektiv Lord Peter Wimsey, der erfolgreichste Charakter von Dorothy L. Sayers, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Zum Glück hat der Wunderlich Verlag seine Fälle in neuer Ausstattung herausgebracht, denn es lohnt sich auch fast 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen, diese Krimis wiederzuentdecken.