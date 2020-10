Audio: Frankfurter Buchmesse 2020 Digital - Kleine Verlage

WDR 3 Kultur am Mittag. . 08:18 Min. . WDR 3.

Die Buchmesse in Frankfurt wird in diesem Jahr vor allem eines, nämlich anders: die Hallen bleiben leer, es gibt nur einige wenige Live-Veranstaltungen in der Festhalle auf dem Messegelände, das Hauptprogramm ist digital. Was bedeutet das für die Buchbranche, vor allem für kleine Verlage? Heute im Gespräch: Alfred Klemm, Inhaber des Alfred Kröner Verlages. | audio