WDR 3: Herr Scholtyseck, Herr Bormann, Sie haben ein unglaublich dickes Buch geschrieben, 555 Seiten stark. War Ihnen gleich klar, dass bei diesem Thema soviel rumkommen würde?

Joachim Scholtyseck: An und für sich nicht. Wir haben gewusst, dass das eine ganz interessante Geschichte ist, die eben über mehrere Jahrhunderte geht, aber wenn man dann ins Detail geht, wenn man in die Archive geht und dann sieht, wie viele hunderte große und kleine Banken dabei eine Rolle gespielt haben: Das hat uns selbst gewundert.

WDR 3: Wann fängt diese Geschichte des Finanzplatzes Essen an? Man könnte ja vermuten, als in Essen intensiv nach Kohle gegraben und die Stadt überhaupt auf der Karte verzeichnet wurde.

Patrick Bormann: Die Anfänge sind eigentlich eher im Handel zu verorten. Essen war eine alte Handelsstadt, die ersten Banken waren kleine Privatbanken, die von Händlern als Nebengeschäft getätigt wurden. Der Anfang des Ruhrbergbaus wurde zunächst von Köln und später von Berlin aus finanziert. Erst später hat sich das entwickelt, als von Seiten der Bergbauunternehmer gesagt wurde: "Wir brauchen Banken, die uns finanzieren." Und dann wurden die ersten Regionalbanken in Essen gegründet. Die Unternehmer haben diese Banken selbst gegründet.

WDR 3: Sind das Banken, die wir heute noch kennen?

Bormann: Aus der frühen Phase eigentlich nicht. Die wichtigste Bank war die Essener Kreditanstalt, die nach der Reichsgründung gegründet wurde. Die ist später zur Deutschen Bank übergegangen und ist heute Kern der Filiale der Deutschen Bank. Insofern kennt man heute nur den Nachfolger.

WDR 3: Die Geschichte des Bankenplatzes Essen, ist die jetzt abgeschlossen und können wir die ad acta legen?

Bormann: Seit 200 Jahren gibt es immer das Bedürfnis für eine regionale Finanzierung. Und dieses Geschäftsmodell lebt es eigentlich bis heute, also dass es Banken gibt, die in der Region tätig sind und mittelständische Unternehmen fördern. Und es wird weitergehen und daher wird man wohl in 200 Jahren ein neues Buch schreiben müssen.

Das Interview führte WDR 3-Moderator Raoul Mörchen.