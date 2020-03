Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Wie schon in seinem sehr erfolgreichen Roman "Auerhaus" setzt sich Bov Bjerg auch in seinem neuen Roman wieder mit den Themen "Depressionen" und "Suizid" auseinander und das macht er auf eine sehr intelligente und gekonnte Weise.

So wirft Bov Bjerg hier zum Beispiel die Frage auf: "Warum haben unsere Eltern eigentlich so einen Dachschaden?". Und er findet tatsächlich auch Antworten auf diese Frage und lässt dieses Buch, das sich stellenweise fast wie ein Krimi liest, so zu einer spannenden Gesellschaftsanalyse werden.

"Serpentinen" ist ein Roman, in dem viel Finsternis steckt und trotzdem sollte man sich dieses Buch zumuten, denn es lohnt sich wirklich.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die "Auerhaus" mochten und gerne Romane über unsere Gesellschaft lesen.

Das Buch auf einem Blick:

Bov Bjerg

Serpentinen

272 Seiten

Verlag: Claassen

ISBN: 9783546100038

22 Euro