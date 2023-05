"Die Leben des Jacob" von Christophe Boltanski

Dass die Menschen viel und gerne fotografieren, das war schon vor dem digitalen Zeitalter so. Aber seit es Smartphones gibt, fotografieren die Menschen vor allem und besonders gerne sich selbst.

Das Selfie ist so etwas wie das fotografische Markenzeichen des 21. Jahrhunderts: Es ist Ausdruck des Bedürfnisses, das eigene Dasein zu bestätigen oder – existenzphilosophisch ausgedrückt – eine Spur des eigenen In-der-Welt-Seins zu hinterlassen. Ich fotografiere mich, also bin ich. Nun gab es allerdings schon lange vor Erfindung des Handys eine Vorrichtung, mit der sich das eigene Ich fotografisch festhalten ließ: nämlich den Fotoautomaten, wie man ihn sogar noch heute gelegentlich findet.

"Die Kabine des Fotoautomaten steht, zwischen Fahrkartenschalter und den Rolltreppen, in der Ecke eines Ganges vor einer gefliesten Wand. Über ihr prangt ein Leuchtschild, man sieht nur sie und doch bemerkt sie niemand. Ihr Standort hat keine große Bedeutung. Sie könnte überall stehen. In einem Wartesaal, einer Postfiliale, einem Kaufhaus. Dein Versteck hat eine Vorliebe für Schatten, zugige Ecken, Unterführungen, zugleich bevölkerte und anonyme Orte, wo Menschen sich begegnen, ohne sich anzusehen. Damit gehört es zum städtischen Mobiliar, genau wie Zeitungskioske oder Litfaßsäulen. Es macht dich froh, überall, wo du hingehst, dieselbe Quaderform, denselben geriffelten Stahlboden, denselben gusseisernen Drehsitz, dasselbe aseptische Ambiente eines Operationssaals anzutreffen."

Das Du, das Christophe Boltanski hier anspricht, ist das von Jacob B’chiri, doch die Nähe zwischen den beiden ist nur eine fiktive, eine imaginierte: Boltanski hat eines Tages auf einem Flohmarkt ein Album gefunden mit 376 Schwarz-weiß- und zwei Farbbildern. Sie wurden fast alle in einem Fotoautomaten aufgenommen und zeigen alle die gleiche Person: einen noch jungen Mann in wechselnder Kleidung und Haartracht, in unterschiedlichen Posen und mit verschiedenen Grimassen. Auf dem Vorsatzblatt steht "Album des Jahres 1973-1974" und ganz hinten ist vermerkt, im Falle eines Unfalls möge man doch bitte das Israelische Konsulat in Paris kontaktieren. Die Neugier des Schriftstellers jedenfalls ist geweckt.

"Kann man, von einem Oberkörper ausgehend, ein ganzes Leben rekonstruieren? Ich verfügte nur über ein Detail, eine Synekdoche. Ein Teil für ein Ganzes, vergleichbar einer Reliquie. Ich musste diesem Fragment zurückgeben, was es zu Beginn vermeintlich herstellen sollte: eine Identität."

Und so macht sich Boltanski auf die Suche nach dem Menschen auf, oder besser vielleicht: hinter den Fotos. Und er findet die Geschichte von Jacob B’chiri: 1948 im tunesischen Djerba in eine jüdische Familie geboren, im Mai 2014 in Paris gestorben und bestattet in Israel, nicht weit entfernt vom Grab der Mutter. Doch zwischen diesen Daten entfalten sich mehrere Leben, von denen vieles vage, ungewiss oder ganz im Dunkeln bleibt.

Warum wurde er als Jugendlicher von der Mutter nach Israel geschickt? Was hat er als Soldat im Sechs-Tage-Krieg erlebt? War er danach tatsächlich in Sicherheitsfragen für die israelische Fluggesellschaft El-Al tätig oder war er Agent des Mossad? Und was hat ihn dazu bewogen, in den letzten Jahren seines Lebens in Paris eine ganz besondere Aufgabe in der jüdischen Gemeinde zu übernehmen: Er wurde Leiter der Beerdigungsgesellschaft und war für die Toten zuständig. Warum dieses Amt so bedeutsam ist, erklärt Boltanski so:

"Wir sind die einzigen Tiere, die ihre sterbliche Hülle vergraben. Die Menschheit beginnt, so heißt es, mit der ersten Beerdigung, der ersten Handvoll Erde, die auf einen geliebten Menschen geworfen wird."

Im Hebräischen gibt es das Leben nicht im Singular. Und auch Boltanskis literarische Spurensuche enthält sich bewusst jeglichen Versuchs, die Leerstellen in diesen vielen Leben des Jacob füllen, die zahlreiche Brüche kitten zu wollen. Genauso stark wie die Neugier ist in diesem Buch der Respekt: vor dem Recht auf Unergründlichkeit und vor der Unmöglichkeit, ein fremdes Leben angemessen zu begreifen. Dennoch wird hinter den vielen Fotos das Porträt eines Menschen sichtbar und spürbar, der bei allem Fragmentarischen sehr wohl eine Identität besitzt. Christoph Boltanski hat sie ihm mit diesem bewegenden Roman zurückgegeben.