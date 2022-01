Immergrün und benadelt

Sie kann glänzen und duften. Gerade zur Weihnachtszeit steht sie, reich geschmückt, in vielen Wohnzimmern: die Tanne. Meist ist sie echt, inzwischen sind auch Imitate in Umlauf:

"Es gibt sie schon längst aus Plastik – doch ehe wir gar ganz auf sie verzichten, nehmen wir sie auch so in Kauf, unsere geliebte Unbekannte!"

Ihre wichtigsten Merkmale?

"Die Tanne ist immergrün benadelt wie die meisten ihrer botanischen Verwandten, trägt Zapfen und wächst so kerzengerade wie die meisten ihrer Familie."

Die verehrte Unbekannte

Einziges Problem: Das gilt mehr oder weniger auch für all ihre Verwandten. Wie sollen wir die Tanne und ihre nächsten Artgenossen nun wirklich unterscheiden? Denn, seien wir mal ehrlich:

Trotz einer inbrünstigen Baumverehrung ist den meisten die heimische Tanne (Abies alba) eine Unbekannte, denn zu Weihnachten besingen wir seit alters her unwissentlich fast ausschließlich andere Nadelbäume, bis etwa in die 70er-Jahre sogar überwiegend die gemeine Rotfichte, eine entfernte Verwandte und ein Allerweltsbaum aus unseren naturfernen Wirtschaftswäldern.

Liebeserklärung, Porträt und Kulturgeschichte

Wilhelm Bode ist Forstwirt und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Fehler der Vergangenheit zu benennen. Die Verdrängung der Tanne zugunsten einer Massenkultur mit Fichten hält er – sanft ausgedrückt – für bedenklich.

"Denn die gedankenlose Anpflanzung der Fichte freut besonders die durch die ansteigenden Temperaturen begünstigten natürlichen Antagonisten, namentlich die wenige Millimeter großen Borkenkäfer."

Dennoch ist Bodes Buch über "Tannen" alles andere als eine forstpolitische Abrechnung, es ist eher eine Liebeserklärung an die Tanne, zugleich ein vielschichtiges Porträt und nicht zuletzt eine Art Kulturgeschichte. Woher kommt denn überhaupt die Vorliebe der Deutschen für die Tanne? Es hängt, natürlich, mit unserem Weihnachtsbaum-Brauch zusammen.

"Die Tradition stammt aus dem Oberrheingraben, dem Grenzgebiet zwischen Schwarzwald und Elsass, und wurde erst um 1800 zunächst vom Adel und bald darauf in ganz Europa übernommen. Sie wurzelt in dem Immergrün der Tanne, eine Eigenschaft, die bereits in der Antike die Verwendung von Buchsbäumen, Stechpalmen, Fichten oder Föhren für Kultzwecke in der vegetationslosen Jahreszeit nahegelegt hatte, wenn auch noch nicht als weihnachtlicher Lichterbaum."

Konflikt zwischen Kultur und Wirtschaft

Die Tanne macht in der Romantik Karriere, auch wenn sie manchmal mit der Fichte verwechselt wird. Caspar David Friedrich porträtiert die Bäume facettenreich auf seinen Gemälden, die Brüder Grimm lassen ihre Helden gern in den Wald laufen, Eichendorff lässt sie lyrisch hochleben – allerdings laufen kulturelle Beliebtheit und wirtschaftliche Interessen öfters überquer.

"Doch während Dichter, Maler und Komponisten begannen, Kobolde und andere Märchengestalten sowie ihre eigene Seele im Waldesdunkel zu suchen, wurden zeitgleich die Reste der natürlichen Wälder durch die 'rationelle' Forstwirtschaft gründlich beseitigt."

Originales Tannenrauschen

Während Bode die Tanne eingangs als "Geliebte Unbekannte" beschreibt und sie später auch als "Baum der Herzen" tituliert, geht er im zweiten Teil seines Buches genauer auf die einzelnen Baumarten ein. Er porträtiert Weißtanne, Nordmann-Tanne, Gemeine Fichte, Douglasie und andere Artgenossen auf anschauliche Weise.

Die nun vorliegende Hörbuch-Fassung ist ungekürzt – muss aber im Gegensatz zur Buchausgabe ohne die schönen Illustrationen auskommen. Dafür wird im Hörbuch der Text um originale Waldaufnahmen des Stadtwaldes Baden-Baden ergänzt, also ein "originales Schwarzwälder Tannenrauschen", Vogelgesang inklusive.

Wie ein gesunder Mischwald

Hier und dort werden die Waldgeräusche mit kurzen musikalischen Sequenzen zusammengeführt. Der Sprecher des Hörbuchs ist Frank Arnold – ein glänzender Wald-Botschafter, wenn man so will. Denn er liest mit sturmerprobter Ruhe, seine baritonal verwurzelte Stimme bildet einen idealen Nährboden für einen Vortrag, dem man gern und ausdauernd zuhört.

Mit großer Zielsicherheit markiert Arnold Pointen, ironische Zwischentöne, aber auch ernsthafte Mahnungen. Ein Hörbuch, das so farbig daherkommt wie ein gesunder Mischwald.