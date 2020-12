Wenn nur noch leere Rahmen bleiben

Die Titelgeschichte "Lebende Bilder" ist eines von elf Prosastücken in diesem Buch: Ein Drama in sechs Bildern in der Leningrader Eremitage während der Blockade. Alle Kunst wurde längst hinter den Ural in Sicherheit gebracht. Geblieben sind nur die leeren Rahmen und Menschen: Der Künstler Moisej Wakser etwa und seine zehn Jahre ältere Geliebte, die Kunsthistorikerin Antonina Isergina, zärtlich Totja genannt. Mit allem, was sie finden konnten, haben sie sich eingemummt. Und um dem Hunger mit seinen Dämonen zu trotzen, stellen sie verschiedene Gemälde von Rembrandt und irgendwann das Leben nach.

"Totja! (...) Meine Liebe ... meine Teure ... meine Teuerste ... Antonina Nikolajewna! Totja, Kleines! Mein Kätzchen! Alles Gute zum neuen Jahr wünsche ich dir ... wünsche ich uns! Ich wünsche uns, dass das neue Jahr ganz anders wird: ein fröhliches, normales Jahr. (…)

Totja: Jetzt haben wir keine Geschenke.

Moissej: Doch, ich habe etwas für dich ... (…) Hier, meine Süße!

Totja: (misstrauisch): Was ist das? Eine Schallplatte?

Moiseej: Ja!

Totja: Aber wir haben doch kein Grammophon!

Moissej: Ach,naja...der Gedanke kam mir auch...aber weißt du ...

Totja: Was?

Moissej: Wir können uns daran erinnern! An unsere Musik. Versuchen wir es doch mal ... wir setzen uns einfach hier hin und erinnern uns. (…)

Totja: Ja...schön...ich erinnere mich, genau. Jetzt fällt mir alles wieder ein..."

Eine einfühlsame und poetische Geschichtsdokumentation

Polina Barskova, 1976 in Leningrad geboren, zitiert in dem Dialog der beiden Liebenden reale Schriftsteller aus der Blockadezeit. Eine Form poetischer Geschichtsdokumentation. Einfühlsam rekonstruiert sie in der Titelgeschichte eine seelische Innenaufnahme: Menschen mit ihren Macken, mit ihrem fidelen Humor und ihrem Einfallsreichtum werden plötzlich lebendig und konterkarieren die offizielle Geschichtsschreibung, die große heroische Erzählung vom ungebrochenen Widerstand der Stadt. In der unmenschlichen Hölle legt sie mit ihren Tableaux vivants menschlich Erfreuliches frei und gibt den Hungernden damit ihre Würde zurück.

Die Überlebenskunst in die Gegenwart holen

Die Blockade ist auch in den anderen Prosastücken des Bandes immer wieder Bezugspunkt. Denn im Kern verhandelt Polina Barskova die Frage, wie und in welcher Sprache sie über einen Zivilisationsbruch wie die 900tägige Blockade schreiben kann? Wie lässt sich das Leben von Menschen in die Gegenwart holen, die keine Normalsterblichen sind und sich allein in Überlebenskunst üben? Welche Kunst heute kann das ausdrücken?

Polina Barskova:

"Es ist ein Buch mit lauter kleinen Zentren. Mit vielen Stimmen und Persönlichkeiten. Im Zentrum: ein Mensch wie ich. Es ist aber keine autobiografische Prosa. Es geht um eine Leserin und Forscherin, die über Jahrzehnte versucht, Geschichte zu begreifen und die es der Geschichte erlaubt, die Gegenwart zu durchdringen. Der Kontakt ist sehr schwierig, weil der Gegenstand der Erinnerung schwierig ist."

Gemeinsamkeiten der Autorin und der Ich-Erzählerin

Polina Barskova orchestriert in den einzelnen Prosastücken, die sich in der Form, im Ton und im Sujet stark unterscheiden, einen Chor der Leningrader bzw. Petersburger Kultur. In manchen Storys tritt eine Ich-Erzählerin auf, die wie die Autorin aus Leningrad stammt, aber in den USA lebt.

Auch sonst gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die Erzählerin, die wie die Autorin Polina heißt und Polja genannt wird, erinnert sich an ihre Einbürgerung in den USA, an den Sommer in Kindheitstagen im Pionierlager, wo sich ausgerechnet der Lagertrottel Andrej in ihre üppige Lockenpracht verliebt, an die Acetatkleidchen, die einmal im Jahr neben dem Schulkleid gekauft wurden oder an den tödlichen Unfall ihres Liebsten auf dem Newskij Prospekt und an die verhängnisvolle Liaison als Heranwachsende mit einem "35 lange Jahre" – wie es heißt – älteren Mann, der „Liebhaber, Stammkunde und Enthusiast“ mit sadistischer Leidenschaft war.

Gespräche mit der Verangenheit - in Schnipseln und Fragmenten

Die Texte ergeben oft keine unmittelbar zusammenhängende Geschichte, vielmehr handelt es sich um Erinnerungssplitter, verdichtete, perspektivisch zugespitzte und verwandelte Wirklichkeit. Die Erzählerin spricht von "Schnipseln, an die sie eben noch herankommt". Die labyrinthische und fragmentarische Struktur und der verschachtelte Stil tun es der Erinnerung gleich.

Polina Barskova:

"Das Fragmentarische ist für mich mit der Arbeit in Archiven verbunden. Es sind lauter einzelne Mappen, und wenn Du sie öffnest, findest Du jedes Mal ganz Erstaunliches. Und dann schließt Du die Mappe wieder. Das bedeutet: Das Gespräch mit der Vergangenheit ist nicht so ein opulenter zusammenhängender Text wie Hollywood ihn sich vorstellt, sondern es sind vielmehr unzusammenhängende Versatzstücke. Vieles wissen wir nicht und vieles ist verloren gegangen. Ich möchte mit diesen literarischen Fragmenten ein Gefühl dafür vermitteln, wie viel wir verloren haben, denn von dem, was zurückliegt, kann ich nur in unterbrochenen Rede erzählen."

Zeiten und die Reigen der Sprechakte wirbeln dabei durcheinander, so dass eine Art kollektiver Bewusstseinsstrom entsteht, dem nichts Unmenschliches fremd ist. Zusammengehalten wird dieser wilde Chor von der poetischen Wucht der Sprache Polina Barskovas.

Eine Herausforderung, die sich lohnt

"Lebende Bilder" ist im russischen Original schon 2014 erschienen und wurde mit dem renommierten Andrej-Belyj-Literaturpreis ausgezeichnet. Zärtlich und präzise entwickelt die Dichterin im Beisein des Lesers eine zwischen Essay, Drama, Lyrik und Prosa oszillierende Geschichte Petersburger Biografien voller bitterer, schmerzvoller, gemeiner, schamhafter, lächerlicher, schrecklicher und verrückter Momente. Wie etwa in der Liebe.

"Wieder wird der Tristanköder für dich ausgelegt, wird in deinem Herzmuskel gestochert wie mit dem Messer in der Auster. (Was hat das Herz damit zu tun, sagte er einmal, jeder weiß, dass die Seele im Kehlkopf sitzt. Alles, was er dir sagte, hast du mitgenommen in die Welt der normalen Leute, hast es in der geschlossenen Faust herumgetragen und daran gelauscht wie an einer Muschel, mit diesem idiotischen Lächeln. Er hat dir beigebracht, er hat dir nachgewiesen: Es gibt keinen Unterschied zwischen Gut und Böse, es gibt nur die Angst vor dem Begehren, die Angst vor Leere und Langeweile und die Angst vor dem Tod, im Kern ist das eins – diese Ängste muss man bekämpfen. Alles eine Frage des Stils."

"Lebende Bilder" ist ein schwieriges Buch voller literarischer Verwirrspiele. Entlohnt wird man aber mit hochpoetischer, dringlicher Prosa. Polina Barskova verquickt private Erinnerung und kulturelles Gedächtnis in einer innovativen, ungewöhnlichen Erzählform, die intellektuelle Herausforderung ist und gleichzeitig offen fürs sinnliche Eintauchen.