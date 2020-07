Honoré de Balzac - Eine dunkle Begebenheit

Ein kleines Idyll

Der Herbst des Jahres 1803 war einer der schönsten des ersten Zeitabschnittes dieses Jahrhunderts, den wir das Kaiserreich nennen. Im Oktober hatten einige Regengüsse die Wiesen erfrischt; Mitte November waren die Bäume noch grün und belaubt.

Es ist ein kleines Idyll, das Honoré de Balzac zu Beginn seines Romans „Eine dunkle Begebenheit“ skizziert. Doch zugleich schwingt ein ironisch-distanzierter Unterton mit:

"Das Volk begann daher zwischen dem Himmel und Bonaparte, der damals zum Konsul auf Lebenszeit ernannt worden war, ein Einvernehmen zu erblicken, dem dieser Mann einen Teil seines Prestiges verdankte; und seltsam, an dem Tage, da sich ihm 1812 die Sonne versagte, war es mit seinem Glück zu Ende."

Klein und dick, schnell und behänd wie ein Affe

Die Geschichte führt zurück also in die Zeit, als Napoleon im Zenit seiner Macht stand. Die erste Person, die dem Leser näher vorgestellt wird, ist Michu, ein misstrauischer, geiziger Guts-Verwalter.

"Michu war klein und dick, schnell und behänd wie ein Affe, wenn auch von ruhigem Charakter, und seinem weißten, rotgeäderten Gesicht gab das rote krause Haar einen unheimlichen Ausdruck. Seine gelblichen hellen Augen zeigten wie die des Tigers eine innere Tiefe, in der sich der Blick dessen, der ihn betrachtete, verlor, ohne Bewegung oder Wärme zu finden. Seine Augen waren starr, leuchtend und unbeweglich, und letztlich beängstigten sie. Der beständige Gegensatz zwischen den reglosen Augen und der Reglosigkeit des Körpers steigerte den eisigen Eindruck, den Michu auf den ersten Eindruck machte. Bei diesem Mann musste ein schnell entschlossenes Handeln im Dienste eines einzigen Gedankens stehen, genau wie bei den Tieren das Leben ohne Überlegung im Dienst der Instinkte steht."

Unter Verdacht

Honoré de Balzac

Dieser etwas unheimliche Michu gerät im Laufe der Handlung in den Verdacht, an der Entführung des kaiserlichen Senators Malin beteiligt gewesen zu sein. Zu den weiteren Verdächtigen zählen die Brüder Adrien und Robert d’Hauteserre.



"Adrien war von nervösem Temperament und stark nur durch seine seelischen Eigenschaften; Robert gefiel sich darin, wiewohl er sympathisch war, seine rein körperliche Kraft zu bekunden. Eine Familie zeigt oft solche Wunderlichkeiten, deren Ursachen interessant sein könnten; aber hier kann von ihnen nur so weit die Rede sein, als wir erklären müssen, weshalb Adrien in seinem Bruder kein Rivale erwachsen sollte."

Der Entführungsfall des Senators Malin

Diese beiden Brüder d’Hauteserre und zwei weitere Brüder sowie Michu sind, so scheint es, die Täter im Entführungsfall des Senators Malin. Balzac inszeniert diesen Verdacht, indem er das Äußere der Übeltäter beschreibt:

"Um zwei Uhr nachmittags saßen der Senator und sein Freund Grévin im großen Salon des Erdgeschosses vor dem Kamin bei einer Partie Schach […] In diesem Augenblick stürzten sich fünf Leute mit Masken vor den Gesichtern und Handschuhen an den Händen auf den Kammerdiener und Violette; die fünf glichen nach Wuchs, Manieren und Haltung den Herren d’Hauteserre, de Simeuse und Michu."

Die Dienerschaft wird überwältigt und weggesperrt.

"Die Durchführung dieses Anschlags beanspruchte höchstens eine halbe Stunde. Die drei Unbekannten, zu denen bald auch die beiden stießen, die den Senator fortgeschleppt hatten, durchsuchten das Schloss vom Keller bis zum Boden. Sie öffneten alle Schränke, ohne ein einziges Schloss zu erbrechen; sie klopften die Mauern ab und blieben bis fünf Uhr abends unbehelligt."

Ein differenziertes Kriminalspiel

Balzac entwirft aus dieser eindeutig scheinenden Schuld ein differenziertes Kriminalspiel. Vordergründig ein rein juristischer Fall, wird der Roman um die „Dunkle Begebenheit“ zu einem Meisterstück psychologischer Figurenzeichnung. Für die fünf Verdächtigen geht die Geschichte nicht gut aus, am wenigsten für Michu, soviel sei verraten:

"Die letzte Stunde ging schnell vorüber. Michu wagte im Augenblick des Aufbruchs um keine andere Gnade zu bitten, als dass er Mademoiselle de Cinq-Cygne die Hand küssen dürfte […] würdig und entschlossen schritt er zum Schafott. Als er sich aufs Brett legte, bat er den Scharfrichter, den Rock, der ihm den Hals hinaufgerutscht war, herabzuziehen: Mein Anzug gehört Ihnen; achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht zerschneiden."

Eine spannende wie auch verwirrende Geschichte

Die Aufklärung des Falles erfolgt erst rund 30 Jahre später bzw. auf der letzten Seite des Romans. Der Sprecher dieses Hörbuchs ist Walter Hilsbecher, geboren 1917 in Frankfurt, gestorben 2015. Er war selbst Schriftsteller und Gründungsmitglied der "Gruppe 47". Außerdem war er für mehrere Rundfunksender als Sprecher und Moderator tätig. Im Jahr 1977 hat er Balzacs "Dunkle Begebenheit" für den Saarländischen Rundfunk aufgenommen. Diese Lesung ist nun erstmals als mp3-CD erschienen. Hilsbecher liest die ebenso spannende wie auch verwirrende Geschichte mit einer gewissen Nonchalance. Er wahrt immer eine (auch leicht ironische) Distanz zum Geschehen und zu den Figuren – genau wie Autor Honoré de Balzac selbst. Hilsbecher taucht (bewusst) nicht sehr tief ein in die Charaktere der Personen, er sieht sich mehr als kühler Beobachter. Das macht es dem Hörer umso leichter, der Handlung zu folgen. Ob es hingegen ein kluger Schachzug war, den kaum mehr als 200 Seiten langen Text für diese Produktion zu kürzen, sei dahingestellt.