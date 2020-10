Elke Bader: Elizabeth II. Ein Leben für die Krone.

Gelesen von Gert Heidenreich

Griot Hörbuchverlag

8 CDs mit 32-seitigem Illustriertem Booklet

540 Minuten Laufzeit, 32,90 Euro

Das Leben als junge Prinzessin

"Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you as we know from experience what it means to be away from those we love most of all."

"Tausende von Euch in diesem Land mussten ihr Heim verlassen und wurden getrennt von ihren Vätern und Müttern", sagt die Mädchenstimme. Es ist der 10. Oktober 1940. Elizabeth ist 14 Jahre jung und Prinzessin; zusammen mit ihrer Schwester Margret hält sie ihre erste Rundfunkansprache im Rahmen der Kindersendung "Children in Wartime". Zum ersten Mal hören die Briten die Stimme jener Frau, die gut ein Jahrzehnt später ihre Königin werden sollte.

Ein bedeutsamer Augenblick, in vieler Hinsicht. In diesen Schreckensjahren wird die Königsfamilie zum Symbol des nationalen Widerstands gegen die Aggressionen Hitler-Deutschlands. Und schon als Mädchen merkt Elizabeth, welche Verantwortung mit ihrer Rolle verbunden ist: Über viele Jahrzehnte wird sie ein Leben für die Krone führen.

Der Glanz der High Society

Wer das für eine bloße Phrase hält, dem wird dieses Hörbuch neue Perspektiven öffnen. Und der Glanz der High Society kommt dabei auch nicht zu kurz!