Briefwechsel von Ingeborg Bachmann / Ilse Aichinger und Günter Eich

Die Tragik einer glühenden Freundschaft

Sie wünschten sich so etwas wie eine geschwisterliche Literaturfreundschaft: Ilse Aichinger und die fünf Jahre jüngere Ingeborg Bachmann. Aber vielleicht teilt sich schon in einem der ersten Briefe Ilse Aichingers die Tragik dieser glühenden Freundschaft mit, die schließlich in Entfremdung, zeitweisem Verstummen, ja Ressentiment endete.

Im Mai 1951 macht Aichinger dem lieben "Ingelein", noch keine 25 Jahre jung, offenbar in einer Schaffenskrise Mut, spornt sie an, gibt sich verständnisvoll und ähnlich leidgeplagt:

"Ich will Dir sagen -, wie gern ich mit Dir teilen möchte – gerade jetzt – die Bangigkeit und das Maschinschreiben und die öden Mittagspausen und all das Halbe, von dem Du schreibst, die Irrtümer und Missverständnisse, die dazu gehören! Und daß ich es mit Dir teile und das für wichtiger halte, als vieles von dem Wirbel und dem Betrieb, den ich für gefährlich halte, sobald er einem keine Zeit mehr lässt Heimweh zu haben und diese Verlassenheit zu spüren, die mit uns allen identisch ist und die auf der anderen Seite den Glanz ausmacht, wenn wir ihn auch selbst in diesem Augenblick nicht sehen."

Zusammen gegen die Mutlosigkeit

Ja, sie hassten beide den Betrieb, den Literaturbetrieb, der zu ihrer Zeit noch männlicher bestimmt war als gegenwärtig und doch auch damals schon von der eigentlichen Arbeit und der Konzentration in der Stille abhielt. Im März 1954 tröstet Ilse Aichinger:

"Die Mutlosigkeit ist sicher ein Teil der Arbeit, und wahrscheinlich nicht einmal der kleinste. Obwohl Du es weißt, sag ichs Dir wieder, weil man sich selbst nie so glaubt."

Auf Antwort wartend

Vom September 1959 ist von Ingeborg Bachmann ein sogenannter Krisenbrief überliefert, unter Alkohol verfasst, klagend, anklagend, das "schleichende Schweigen" benennend, um Nachricht flehend.

"Es sind fast drei Monate her (…), in den Tagen danach meinte ich immer, unter der Post müsse ein Brief von Dir sein, eine Zeile wenigstens, aber da war nie einer, bis heute nicht. Und später wusste ich, dass ich schon viel länger auf einen Brief von Dir gewartet habe, obwohl das Telegramm mich glücklich machte und eine Weile anhielt, und dann war es kein Warten mehr, nur mehr ein Suchen, grundlos, krankhaft, nach dem Grund des Ausbleibens jeder Nachricht."

Und etwa in dieser Zeit, zwei Monate später, im November 1959 empört sich die Mutter Ilse Aichingers bei ihrer Tochter über Bachmanns "Talent für publicity" und wiederholt diese Kritik gut anderthalb Jahre später, im Juni 1961, als sie schreibt, "diese Art Reklame müßte sie sich verbieten!" Darauf antwortet ihr Tochter Ilse:

"Mein liebstes Mutterle, kränke dich nicht über Inge. Wer so genau in der Zeit liegt, braucht die Reklame und daß andere durch sie verletzt werden. (Was ja dazu gehört.) Wer die Zeit nicht braucht, braucht die Reklame auch nicht."

Ein Ersatz für die fehlende Nähe

Auf rund einhundertzwanzig Seiten sind die Briefe zum Abdruck gekommen, dreißig von Ingeborg Bachmann, vierundsiebzig von Ilse Aichinger und Ehemann Günter Eich, überliefert über einen Zeitraum von etwa zwölf Jahren, vom Dezember 1949 bis zum März 1962. Es ist kein sehr dichter, eher ein sporadischer Briefwechsel, nicht sehr froh gestimmt. Viele Beschwörungen sind darin, auf die Freundschaft, auf die Geistesverwandtschaft, auf die Erinnerungen.

Wenig Klatsch und Tratsch, manches über den Literaturbetrieb. Briefe als Ersatz für die fehlende Nähe, als Brücke in die Entfremdung.

"Liebes Ilselein, ich hab‘ das Gefühl, viel zu wenig gesagt zu haben, Dir zu wenig gedankt zu haben, Dich zu wenig oft gesehen zu haben, -"

Notrufe aus der literarischen Einsamkeit

Mit diesem Schuldbekenntnis von Ingeborg Bachmann an Ilse Aichinger endet dieser Briefwechsel. Es ist ein Fragment, das sich angefunden hat, fünfundzwanzig Worte nur und ein Gedankenstrich, dann abgebrochen und nicht abgeschickt.

Richtig Licht ins Zerwürfnis der befreundeten Schriftstellerinnen bringen die Herausgeber nicht, noch nicht, muss man vielleicht sagen. Die vielen Lücken im Briefwechsel lassen derzeit wohl nicht mehr zu. Aber die Notrufe aus der literarischen Einsamkeit berühren.