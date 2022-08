"Auf See" von Theresia Enzensberger

Enzensberger erweckt eine einst untergegangene Stadt wieder

Einst ging in der Ostsee eine Stadt unter. Sie war die größte, schönste und reichste Handelsstadt in Europa: das sagenhafte Vineta, Atlantis des Nordens. Theresia Enzensberger erweckt diese Stadt in ihrem neuen Roman wieder zum Leben – in Form einer künstlichen bienenwabenförmigen Insel. Der libertäre Tech-Unternehmer Nick hat sie mitten auf dem Meer als Rettung vor dem Chaos auf dem vorapokalyptischen Festland installiert. Hier zieht er seine Tochter Yada groß:

"Die Insel kam mir vor wie ein großer Abenteuerspielplatz, die weißen Flächen unserer Behausung glänzten in der Sonne, und wenn die Leute Fragen hatten, wusste mein Vater, was zu tun war. […] Sicher waren wir hier, mit unserem Intranet, unserem Wellenbrecher, der uns vor Eindringlingen schützte, und den Windfarmen, die verlässlich Strom für uns produzierten."

"Ich konnte niemandem vertrauen, nur mir selbst"

Was als idealistische, ja utopische Idee eines autarken Lebens auf See startet, endet in nur zehn Jahren in einer reglementierten Zweiklassengesellschaft, geteilt in ein elitäres Inselvolk und ein seltsames, an die Insel angedocktes Mitarbeiterschiff, auf dem Menschen ausgebeutet werden. Das System bröckelt und Yada erfährt in einer schlafwandelnden Nacht, was aus den Visionen ihres Vaters geworden ist. Eine Entdeckung, die alles ins Wanken bringt.

"Jahrelang hatte man mir Medikamente verabreicht, die ich nicht brauche, hatte mir Erinnerungen genommen und Unwahrheiten eingeflößt. Obwohl sich alle Gewissheiten aufgelöst hatten, fühlte ich mich zum ersten Mal seit langem sicher. Ich konnte niemanden vertrauen, nur mir selbst."

Yada flüchtet von der Insel

Yada flüchtet aufs Festland, wo sie auf die exzentrische Berlinerin Helena trifft und immer mehr über die jahrelangen Lügen ihres Vaters erfährt. Helena ist Künstlerin. Ihr Kunstprojekt "Das Kollektiv" propagiert Selbstsucht und Eigenverantwortung. Mit ihren abwegigen Vorhersagen liegt Helena merkwürdigerweise immer richtig, wird unfreiwillig zum modernen Orakel und Sektenguru und verfällt darüber in Depressionen.

"Helena spürte, dass sich etwas verändert hatte, seit sie das letzte Mal mit der Gruppe gesprochen hatte. In der Vergangenheit hatte sie noch so sehr darauf beharren können, dass sie nicht wahrsagen konnte, und niemand hatte ihr geglaubt. Also erklärte sie, dass sie die Gruppe nur versammelt hatte, um zu zeigen, dass der Kult um das Individuum auch nur das war: ein Kult."

Potenzierung der Gegenwart

Yada stellt unterdessen fest, dass Europa längst nicht so tief in Chaos und Naturkatastrophen versunken ist, wie ihr Vater es ihr weisgemacht hat. Aber so richtig lebenswert ist die Welt auch nicht. Berlin gleicht einer technologisierten Megacity mit heruntergekommenen Slums und unglücklichen Einwohnern. Es fällt beim Lesen nicht schwer, sich diese Gesellschaft vorzustellen, denn sie ist die Potenzierung der Gegenwart.

"Es hatte aufgehört zu regnen, der Himmel war wieder ein undurchdringliches Weißgrau. Ein Mann in Bankeruniform kam [Helena] entgegen, […] er weinte völlig hemmungslos. Natürlich glaubte Helena nicht an dieses Gerede vom Weltuntergang, aber die weinenden Leute waren so abgrundtief normal […], dass sie nicht anders konnte als irgendein Phänomen dahinter zu vermuten."

Enzensberger erzählt von scheiternden patriarchalen Utopien

Theresia Enzensberger erzählt von scheiternden patriarchalen Utopien. Und es ist nur konsequent, dass sie das aus der wechselnden Perspektive zweier Frauen erzählt. Als Journalistin hat sie viel zu den Themen (Neo-)Liberalismus und Anarchie recherchiert. Das merkt man dem Buch an. Und sie packt einige ihrer Recherchen in ein Archiv, das die Protagonistin Helena führt. Eine Materialsammlung, die den Plot immer wieder unterbricht. Utopien, die es tatsächlich gegeben hat, wie die anarchistische Piratenstadt Liberatia oder die Staatsgründung von Ernest Hemingways Bruder.

"Vogelscheiße. Das war alles, was Leicester Hemingway brauchte, um im Juli 1964 seinen eigenen Staat zu gründen. New Atlantis bekam eine Flagge und eine Verfassung, die der US-amerikanischen fast aufs Haar glich. Die Währung des kleinen Staates nannte er Skrupel. Reiche Leute könnten davon nämlich nie genug haben, meinte er."

"Auf See" ist eine Dystopie

"Auf See" ist durchaus als Dystopie zu verstehen. Dazu passt auch das ikonische Cover, das an Science-Fiction-Klassiker der Siebziger- und Achtzigerjahre erinnert. Ein bisschen retro schwebt da ein glänzender Tropfen über einer wüstenähnlichen Landschaft. Aber das Label täuscht. Theresia Enzensbergers neuer Roman ist eine brillante Zukunftsvision, so unterhaltsam wie klug konstruiert und schnörkellos geschrieben. Die Geschichte oder eher diese Welt darf einem ruhig auf die Pelle rücken und den Neoliberalismus samt seinem Drang nach Selbstverwirklichung hinterfragen, denn das kann es doch eigentlich noch nicht gewesen sein mit der Utopie.