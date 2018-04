Hennes Bender holt Asterix ins Ruhrgebiet

WDR: Sind bei Ihnen die Römer die Düsseldorfer?

Hennes Bender: Das sind für mich ein bisschen die Römer. Ich hatte ursprünglich vor, aus Düsseldorf Rom zu machen, also aus Rom Düsseldorf, habe das dann aber gelassen.

Hennes Bender

Es ist eine Gratwanderung zwischen Realität und historischen und aktuellen Sachen, aber das war Asterix ja auch schon immer. Ich habe nichts anderes gemacht, als das neu auf Ruhrgebietsverhältnisse zu synchronisieren.

WDR: Ich habe Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, dass Julius Cäsar in den Asterix-Bänden nichts anderes ist als eine Parodie auf den französischen General Charles de Gaulle. Für wen steht denn Cäsar bei Ihnen?

Hennes Bender: Cäsar ist natürlich der Antagonist. Wenn man es sich genau anguckt, ist er ja auch nicht der Bösewicht, er steht ja für was. In meinem Band kommt auch ein Monty-Python-Zitat vor: "Was haben die Römer eigentlich für uns getan?"

Ich habe Cäsar aus aktuellen Gründen einen Trump-Spruch reingedrückt, beziehungsweise natürlich ist Cäsar der Erfinder dieses Spruches. Trump kam ja viel, viel später. Worauf mein Lektor sagte: "Hennes, mach' den nicht voll zum Deppen, das war ein Feldherr und Staatsmann. Das hat Cäsar nicht verdient, dass Du ihn jetzt mit Trump vergleichst."

Das habe ich dann eingesehen. Zum Glück habe ich im Verlag auch Leute, die sich sehr gut mit Asterix und der Materie auskennen. Da muss man schon historisch fundiert sein, um das zu bearbeiten.

WDR: Aus dem römischen Baumeister "Quadratus" wird bei Ihnen "Gentrifikatus". Damit ist die Stoßrichtung schon gut angedeutet ...

Hennes Bender: Man darf keine Angst vor Kalauern haben. Ursprünglich sollte er "Rigipsus" heißen. Aber ich dachte, nein, es geht ja um Gentrifikation in der "Trabantenstadt". Schon damals hatte Goscinny Weitblick bewiesen: Er hatte das natürlich auf französische Verhältnisse gemünzt, was um Paris passiert ist mit den ganzen Neubauten, aber das gibt es bei uns im Ruhrgebiet ja auch. Es wird ja überall gebaut ohne Sinn und Verstand, ohne Herz vor allen Dingen und darum geht es.

