"Die Liebe an miesen Tagen" von Ewald Arenz

Clara ist Fotografin und hat gerade beschlossen, das Haus zu verkaufen, das sie mit ihrem verstorbenen Mann Paul liebevoll renoviert hat, als sie auch noch ihren Job bei der Zeitung verliert. Zum Besichtigungstermin erscheint Elias mit seiner Freundin Vera, die sich gern nur aus Interesse oder Neugier anderer Leute Häuser ansieht. Elias ist Schauspieler und als Clara durch Zufall von einem Bekannten zu seiner Premiere eingeladen wird, fühlen sie sich beim Wiedersehen erneut sofort voneinander angezogen, tanzen und reden miteinander und spazieren schließlich gemeinsam durch die Nacht:

"Fremde Vertrautheit. Ließ sich die Stimmung zwischen ihnen so benennen? Sie sprachen miteinander, als würden sie sich schon lange kennen, aber trotzdem war da dieses Prickeln der Fremdheit. Sie standen nebeneinander am Rand der Terrasse und sahen in den Nachthimmel. Clara spürte die Wärme, die von Elias‘ Hand neben ihr auf dem Geländer ausging, so nah waren sie sich. Keine Berührung. Nur die Wärme. 'Der Zauber des Anfangs', sagte Elias leise, 'wieso kann er nicht immer bleiben? Wieso kann man sich nicht immer um diese Kleinigkeit fremd bleiben, damit man die wahre Nähe nicht verliert?"

Trotz aller Bedenken, weil Clara deutlich älter ist und Elias noch in einer losen Beziehung steckt, werden die beiden ein Paar. Es scheint, als ob sowohl die elegante, selbstständige Clara, die nach dem Tod ihres Mannes, sich aus freien Stücken für ein Leben allein entschieden hat, als auch der von vielen begehrte Elias, der sich nie wirklich binden wollte, endlich angekommen sind:

"Es war, als hätte er sich die ganze Zeit verfahren, um schließlich völlig überrascht festzustellen, dass er genau dort angekommen war, wo er von Anfang an hingewollt hatte. Glück. Tatsächlich. Es war einfach nur Glück. Kein stolzer Rausch wie bei einer Premiere, nicht die atemlose Befreiung in Tränen wie bei Jules Geburt, nicht die kleine Zufriedenheit am Abend eines guten Tages. Sondern ein tiefes, stilles Glück. Still und wahr und alles durchdringend. Es war sehr lange her, seit er sich das letzte Mal so gefühlt hatte."

Aber natürlich geht das nicht über vierhundert Seiten gut. Clara erhält ein verlockendes Jobangebot aus Hamburg und das junge Glück steht vor einer harten Bewährungsprobe, die durch eine schwere Erkrankung fast zur Tragödie zu werden droht. Feinfühlig erzählt Ewald Arenz von starken, unerwarteten Gefühlen, ohne sich dabei in der Kitschkiste abgegriffener Metaphern und Beschreibungen zu verirren. Vielmehr scheint er einfach zu beobachten, was seine Figuren zueinander hinzieht, aber auch, was sie voneinander wegtreibt und das sind vor allem nachvollziehbare Bedenken, die ein bereits gelebtes Leben mit all seinen Erfahrungen nun mal mit sich bringt.

Was die zauberhafte Liebesgeschichte von Clara und Elias aber erst zum gehaltvollen, facettenreichen Roman verdichtet, sind starke Nebenfiguren, die Ewald Arenz ins Spiel bringt. So öffnet er über Elias‘ Tochter Jule einen Erzählstrang, in dem es um die verpassten Chancen, aber auch um das Unverbrüchliche zwischen Eltern und ihren Kindern geht. Das spielt auch bei der Geschichte um Claras demente Mutter Annemarie mit hinein, eine spannende Figur, die höchstwahrscheinlich auch genug Stoff für einen eigenen Roman hergeben würde:

"'Scheiße!', sagte Mama laut. Clara hätte beinahe losgelacht. Die erste logische Antwort seit Monaten. Ihre Mutter sprang auf und rannte fast bis zum Zaun. Warf sich dagegen. Dann kniete sie sich hin und versuchte, den Drahtzaun aus der Erde zu zerren, die Zunge vor Anstrengung zwischen den Zähnen. So hatte sie schon vor dreißig Jahren ausgesehen, wenn sie alleine ein Gartentor aushängte oder die Koffer für den Urlaub in den Wagen schleppte. Claras Vater war nie eine Hilfe gewesen, er kam immer zu spät für Mamas Ungeduld."

Ewald Arenz ist erneut ein wunderbares Buch gelungen. Denn „Die Liebe an miesen Tagen“ ist nicht nur eine herzerwärmende und tröstliche Liebesgeschichte zwischen zwei eigenwilligen und alles andere als einfachen Menschen. Es ist auch eine Art Lebensroman, der mit so beeindruckender Leichtigkeit von den schwersten und den schönsten Momenten des Lebens erzählt, dass man Lust bekommt, sich selbst immer wieder unerschrocken ins Getümmel der Gefühle zu werfen.