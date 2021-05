Das Schönreden von politischen Machthabern

"In diesem Buch beschreibe ich diese neue Generation und eine neue Realität, die sie schaffen. Zu den hier beschriebenen Menschen gehören nationalistische Ideologen ebenso wie hochgesinnte politische Essayisten. Einige dieser Menschen waren einmal meine Freunde."

Anne Applebaum plaudert in diesem Buch nicht anekdoten-selig aus dem Nähkästchen, sie bezieht sich analytisch auf Julien Bendas legendäre Studie "Der Verrat der Intellektuellen", die bereits im Jahr 1927 die Verführbarkeit für autoritäres Denken angeprangert hatte. Der neue Verrat, nämlich das Schönreden und Schönschreiben von "Führern" wie etwa Viktor Orbán, Jaroslaw Kaczynski oder Donald Trump, gehorcht nämlich durchaus älteren Mustern: Verachtung der liberalen repräsentativen Demokratie und eine aufpeitschende Rhetorik, die vorgibt, im Namen des Volkes zu sprechen.

"Wer glaubt, er habe einen Platz an den Schalthebeln der Macht verdient, spürt oft ein starkes Bedürfnis, Eliten zu attackieren, Gerichte mit Gesinnungsgenossen zu besetzen und die Presse zu manipulieren, um seine Ziele zu erreichen. Ressentiments, Neid und vor allem das Gefühl, dass das `System´ unfair ist – nicht nur dem Land, sondern auch ihnen gegenüber – sind unter den nationalistischen Ideologen so verbreitet, dass es schwerfällt, ihre persönlichen von ihren politischen Motiven zu trennen."

Wertesysteme auf der Kippe

Wenn man so will: Auch der Fall Alexander Gauland ließe sich so einordnen. Wer einen Großteil seines bisherigen politischen oder publizistischen Berufslebens in der zweiten, wenn nicht gar dritten Reihe zugebracht hatte, kann nun eine späte Befriedigung darin finden, als selbsternannter Volkstribun endlich Aufmerksamkeit zu bekommen.

In ihrem Buch beschreibt Anne Applebaum beschreibt zum Beispiel die Karriere von Jacek Kurski, der zum Direktor des staatlichen polnischen Fernsehens ernannt wurde und dort sogleich tabula rasa machte unter unabhängigen Journalisten.

Sein Bruder ist derweilen stellvertretender Chefredakteur von Polens großer liberaler Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Wie hatten sich Menschen mit nahezu identischer Sozialisation so unterschiedlich entwickeln können? Detailliert arbeitet Anne Applebaum heraus, wie narzisstische Ressentiments inzwischen weit über das Persönliche hinausgehen und ganze Wertesysteme kippen lassen. Und das nicht nur in Osteuropa, sondern auch im Westen.

"Die neue Rechte ist nicht konservativ und will nichts vom Bestehenden bewahren. In Kontinentaleuropa verachtet sie die Christdemokraten, die zusammen mit ihrer kirchlichen Basis nach dem Albtraum des Zweiten Weltkriegs die Europäische Union aus der Taufe hoben. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien hat die neue Rechte mit dem altmodischen Konservatismus Burke´scher Prägung gebrochen, der raschen Veränderungen jeglicher Art misstraut."

Der Hass gegen das System

Der umstürzlerische Furor dieser neuen Rechten hat also Wurzeln, die nicht im herkömmlichen Konservatismus liegen. Gerade für eine linksliberale Öffentlichkeit, die sich häufig kaum um die Unterschiede zwischen rechts, traditionalistisch und konservativ bekümmert, könnte dieses Buch deshalb ein Augenöffner sein. Der Hass nämlich, der nun von neorechts auf Institutionen, Medien, Parlamentsabläufe und die globale Weltwirtschaft niedergeht, kann sich durchaus auch auf eine gewisse linke bis linksextreme Verdachts-Rhetorik beziehen – im Namen „des“ Volkes gegen „das System“.

"Trump steuerte neue Elemente zu dieser Geschichte bei. Die apokalyptischen Fantasien der Rechtsradikalen und den revolutionären Nihilismus der Linksradikalen ergänzt er durch den Zynismus eines Mannes, der jahrelang in aller Welt seine schmutzigen Geschäfte gemacht hat.(...) In einem Interview mit Fox News brachte er schließlich 2017 seine Bewunderung für den russischen Diktator Wladimir Putin zum Ausdruck."

Ein kritischer Blick - auch auf die eigenen blinden Flecken

Auch dies ist weit mehr als lediglich eine Episode aus einer düsteren Präsidentschaft, die erfreulicherweise seit Januar zu Ende ist. Zu Recht weist Anne Applebaum darauf hin, dass auch Marine Le Pen oder der italienische Rechtsaußen Matteo Salvini aus ihrer Sympathie für Putins Regime kein Hehl machen. In Deutschland ist – übrigens im bemerkenswerten Schulterschluss mit der Linkspartei – die AfD jedes Mal ganz vorn dabei ist, um die Untaten des Kreml zu rechtfertigen und zu relativieren. Denn, so das rabulistische Argument, sei der Westen wirklich besser?

"Diese Form der moralischen Gleichmacherei – die Behauptung, die Demokratie unterscheide sich im Grunde nicht von der Autokratie – ist bei Autoritären seit langem beliebt."

Bleibt zu hoffen, dass vor allem aufgeklärte Konservative Anne Applebaums dringlichen Rat beherzigen, den neuen Gefahren illusionslos ins Auge zu blicken und sich nicht selbst in Grabenkämpfen gegen ein sogenanntes "linksliberales Establishment" zu verschleißen. Demokratischen Linken sei dieses Buch ebenso empfohlen: Es lehrt, dass beim "Kampf gegen rechts" Genauigkeit und Gedankenschärfe not tun – und nicht zuletzt auch ein kritischer Blick auf das eigene illiberale Erbe, auf die eigenen blinden Flecken.