Worum geht es?

Hannah, Cate und Lissa kennen sich schon lange. Mit 20 haben sie gemeinsam in London in einer WG gelebt. Sie haben über die Zukunft diskutiert und waren voller Pläne. Es schien so, als wäre alles möglich. Jetzt sind sie Mitte 30 und einiges ist anders gekommen, als gedacht.

Cate ist gerade Mutter geworden und hat das Gefühl, dass sie sich immer mehr selbst verliert. Was wäre, wenn sie einfach abhauen würde? Hannah sehnt sich nach einem Baby. Ihr Mann und sie versuchen, schon seit zwei Jahren schwanger zu werden, doch noch hat es nicht funktioniert.

Und dann ist da noch Lissa. Sie möchte endlich als Schauspielerin durchstarten, was sich allerdings auch nach Jahren immer noch als schwieriges Unterfangen darstellt.