Ann Petry - Die Straße

Eine auffällig schöne Frau, klug und stark

Lutie Johnson ist eine auffällig schöne Frau, klug und stark. Mit ihr hat Ann Petry 1946 in ihrem ersten Roman eine dieser Figuren geschaffen, die wie Ikonen in der Literaturgeschichte stehen. Weil sie Individuen sind und schuldlos schuldig in eine gesellschaftliche Situation verstrickt werden, die durch sie erst sichtbar wird. In „Die Straße“ ist es die Situation der Afroamerikaner und speziell der Afroamerikanerinnen in den 1940er Jahren in den USA. Ann Petry erzählt diese Situation so: Lutie war eigentlich glücklich mit ihrem Mann Jim und ihrem Sohn Bubb. Aber die ökonomischen Sorgen bedrängen die Familie und die Arbeitslosigkeit nagt auch zusehends am Selbstwertgefühl ihres Mannes.

"Diese gottverfluchten Weißen. Ich will doch keine Almosen. Ich will nur einen Job. Einfach einen Job. Glauben die, ich würde nicht sofort meine Hautfarbe ändern, wenn ich wüsste wie?"

Auch Luties Hass gegen die Weißen wächst.

Ann Petry

Trotzdem nimmt sie die Dinge schließlich in die Hand und tritt eine Stelle bei einer weißen Mittelstandsfamilie an. Dafür verlässt sie über Wochen die eigene Familie, die daran zerbricht. Jim betrügt sie, sie verlässt Jim und zieht mit ihrem Sohn Bubb schließlich in eine eigene Wohnung in der Straße in Harlem, die dem Roman den Titel gibt. Ihre Intuition warnt sie vor dieser Straße. Aber es soll ja nur eine Übergangslösung sein, um aufzusteigen. Dafür nimmt sie in Kauf, dass der unheimliche Hauswart sie bedrängt und bedroht, dass sie ihren Sohn tagsüber allein lassen muss und dass die Zuhälterin, die im Erdgeschoss wohnt und vom Fenster aus über die Straße wacht, ihr voraussagt, wie es enden wird: in der Prostitution.

Ann Petry sorgt schnell dafür, dass man sich mit Lutie identifiziert und ungläubig verfolgt, wie sich die Schlinge des Schicksals um ihren Hals zuzieht. Sie greift dafür zu einem literarischen Trick. Als Leserin weiß man immer mehr als die Figuren und möchte ihnen zurufen: Nun redet doch miteinander. Oder: Pass auf, du gehst in die Falle. Das Ziel auf das Lutie sich fixiert hat, geben nämlich die Werbetafeln vor:

"Die Reklame zeigte eine junge Frau mit wenig glaubhaftem blonden Haar. Sie schmiegte sich an einen strahlenden dunkelhaarigen Mann in Marineuniform. Das Paar stand vor einer Küchenspüle, deren weißes Porzellan im Licht des Wagens blinkte."

Leistung lohnt sich und:

Nicht kleckern, klotzen! Die Leitsprüche des amerikanischen Traums hat Lutie bei den Chandlers gelernt, der Familie, für die sie gearbeitet hat. Eigentlich hat sie bei ihnen hinter die Kulissen der Werbebilder schauen können. Trotzdem macht sie von der blinkenden Küche ihr Glück abhängig und verhärtet mit jeder Niederlage auf dem Weg dorthin mehr. Ann Petry nimmt mit dieser Konstellation, verschärft durch den Sexismus, dem schwarze Frauen zusätzlich ausgesetzt waren, den Konflikt innerhalb der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er Jahre vorweg. Für den stehen exemplarisch die Positionen von Martin Luther King und Malcolm X. Vereinfacht gesagt: auf der einen Seite Ausgleich und Versöhnung, auf der anderen Seite die Forderung, die Schwarzen sollten endlich radikal im eigenen Interesse handeln und sich unabhängig machen von den Ideologien der Weißen. Petry fügt dem die weibliche Perspektive hinzu. Wie beklemmend die Erfahrungen ihrer Figuren sind und wie deformierend die Aussichtslosigkeit ihrer Situation innerhalb einer manipulativen, rassistischen Mehrheitsgesellschaft wirkt, zeigt Ann Petry nicht nur am Beispiel von Lutie. Sie lässt auch den Hauswart und die Bewohnerinnen des Hauses erzählen, einen Kriminellen, in dessen Fänge Lutie gerät, und den kleinen Bubb. Sie zeigt, wie die Menschen wurden, was sie sind. Sie zeigt, dass Rassismus und Diskriminierung krank machen können. Interessant ist der Widerspruch zwischen der Art, wie erzählt wird, und dem, was Petry erzählt. Luties Geschichte wird sehr eingängig, suggestiv und unterhaltend als Schicksal dargestellt. Als sie erstmals die Straße betritt, weht ihr der Wind schon ins Gesicht:

"Er hob Lutie Johnson das Haar aus dem Nacken, sodass sie sich dort, wo es noch eben so weich und warm gelegen hatte, plötzlich nackt und kahl vorkam. Sie fröstelte, als ihr der kalte Wind den Hals hinunter und über die Schläfen strich.."

Der Wind des Schicksals erfasst sogar ihre Augäpfel.

Bedrohlicher kann eine Vorausdeutung kaum sein. Luties Geschichte ist aber keine Schicksalsgeschichte, die von Göttern gelenkt wird. Sie ist eine soziale Geschichte, menschengemacht, Auswege sind möglich. Ist die Erzählweise, die auf Identifikation setzt, also noch ihrer Zeit verhaftet? Oder ist sie ein Zugeständnis an die Unterhaltsamkeit, um möglichst viele Menschen zu erreichen? Würde Ann Petry heute nicht mehr suggerieren, Lutie sei eine tragische Gestalt? Würde sie vielleicht wie Olivia Wenzel erzählen? Die 35-Jährige dreht mit ihrem aktuellen Roman „1000 Serpentinen Angst“ die Kamera um und schwenkt von der Figur auf die Gesellschaft, um so auf andere Weise, nämlich diskursanalytisch von der deformierenden Blickregie der heutigen Gesellschaft zu erzählen.

Petrys Analyse der Lebensgeschichten und der sozialen Situation ist jedenfalls absolut auf der Höhe auch unserer Zeit. Mit aller Härte zeigt sie, wie fatal mangelnde Solidarität wirkt. Dass alle Figuren der Straße für sich kämpfen, alle nur den eigenen Vorteil im Blick haben und weder die Frauen noch die Armen noch die Schwarzen und nicht mal die weißen Familien solidarisch unter- oder gar miteinander sind, führt in die Sisyphos-Situation, von der „Die Straße“ erzählt. Ann Petrys Botschaft ist deutlich: Einsamer Widerstand mag heroisch sein. Ändern wird er nichts. Ihr Roman ist ein zeitloser Klassiker, den man nicht verpassen sollte.