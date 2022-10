"Radionacht" von Juri Andruchowytsch

Musik statt Kugeln

Der Typ, der da nachts am Mikrophon des Radios sitzt, hat‘s drauf. Seine Songs und Geschichten – im Wesentlichen seine eigene Biografie als Musiker, Liebender, Entwurzelter: mitreißend. Seine Sprüche: pointiert eingängig.

"Wenn Gott unser Vater ist, dann ist der Teufel unser Busenfreund."

Josip Rotsky heißt der redselige Held in Juri Andruchowytschs neuem Roman "Radio Nacht" – ein Name, der sich an Joseph Roth, den galizischen Schriftsteller und Joseph Brodskij, den russischen Dichter anlehnt und in dem auch noch Trotzkij nachklingt.

Rotsky ist Musiker und hat die ukrainische Revolution auf dem Maidan als Straßenpianist unterstützt, um "mit Musik, nicht mit Kugeln" zu kämpfen, wie es im Roman heißt. Die Heimat Rotskys wird namentlich nicht genannt, aber ausführlich beschrieben und deutlich als Ukraine gekennzeichnet.

"Verbreiteter Verfall, - in der Makro- wie Mikrodimension: endlose Hässlichkeit, in Details ebenso wie im Ganzen (…) Kaputte Umwelt, Gestank, Dreck und Staub. Gleichzeitig ein wahnsinnig hohes Konfliktpotential im öffentlichen Raum, eine darüber ausgegossene schlimme Angespanntheit. (…)

Der Neid – den sie sehr bezeichnend – Kröte nennen, wurde zu einem ihrer ausgeprägtesten Charakterzüge, und darauf baut diese ganze Noch-nicht-einmal-Diktatur unter der Führung des ehemaligen Komikers (aber wieso eigentlich ehemaligen?)"

Auf der Flucht und im Gefängnis

Die Revolution scheitert, Rotsky flieht in die Schweiz, wo er zum Attentäter wird und im Gefängnis landet. Bei einem Klavier-Konzert für den vorletzten Diktator Europas hatte er mit einem Ei nach ihm geworfen, woraufhin dieser vor Schreck gestorben war. Hinter Schweizer Gittern lernt Rotsky einen mysteriösen Hochvermögenden kennen, der ihn zum reichen Mann macht. Und zum Gejagten. Der Geheimdienst ist ihm auf den Fersen, Agentin Anime verwickelt Rotsky in ein Liebesverhältnis.

"Huhu. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. 'Bist Du mit mir oder gegen mich?' Sie zierte sich auch nicht. 'Zuerst mit ihnen. Jetzt mit Dir.'

Rotsky: 'Deswegen willst Du, dass ich verschwinde?'

Anime: 'Sonst ist Sense mit Dir.'"

Ein literarisches Vexierspiel

Juri Andruchowytsch erzählt diese grelle Story keineswegs gradlinig. "Radio Nacht" ist vielmehr ein literarisches Vexierspiel, unterfüttert mit lauter Anspielungen auf die Klassiker der Weltliteratur. Rotskys Geschichte erzählt ein namenloser Ich-Erzähler, der den Auftrag bekommen hat, eine Biografie über den Musiker zu schreiben. Zwischendurch, in insgesamt 15 Radiosendungen, erzählt Josip Rotsky aber auch über sich selbst.

Zum Platzen voll ist diese "Radio Nacht" über einen Künstler auf den Barrikaden, auf der Flucht oder im Gefängnis – auch dem seiner Einsamkeit. Ein ewiges Schicksal, so wie Andruchowytsch es entwirft. Rotsky wird denn auch mehrmals sagen, dass er nicht sein erstes und nicht sein letztes Leben lebt. Auch an Mystik mangelt es nicht im Roman. Genau so wenig wie an Liebeshändel, denn Rotsky ist ein Homme à Femmes – wie noch alle Helden in Andruchowytschs Romanen.

"Josip Rotsky hatte genau jene komfortable Grenze erreicht, nach der er beim Sex endlich völlige Freiheit genießen konnte. Nicht die postpubertäre-naive, unharmonische und schrille Abhängigkeit des Anfängers, nicht die krisenhafte, krampfartige Verzweiflung des 40jährigen jugendlichen Liebhabers, zu jeder zitternden Torheit bereit – nein, ihn leitete die konzentrierte und umsichtige, wählerische Herangehensweise des erfahrenen und leicht übersättigten Connaisseurs(…)"

Einsichten in die Revolution auf dem Maidan

"Radio Nacht" ist ein grotesker Thriller und melancholischer Musikerroman, der zur Gegenwartsdiagnose ausholt. Er bietet Einsichten in Logik und Dynamik der Revolution auf dem Maidan im Winter 2013/2014. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine steht zur Zeit der Niederschrift des Romans noch bevor, aber Jurij Andruchowytsch veranschaulicht, was die Emanzipationsbewegung der Ukraine in Gang gesetzt hat.