Akhtars Erlebnis am 11. September

Als am Morgen des 11. September 2001 das New Yorker World Trade Center von islamistischen Attentätern angegriffen wurde, war das vermutlich die erste historische Zeitenwende, die zumindest teilweise live im Fernsehen übertragen wurde. Die Bilder von den Flugzeugen, die sich in die Zwillingstürme bohren, sind zu Ikonen eines Ereignisses geworden, das die Welt in ein Davor und ein Danach teilte.

Ayad Akhtar ist an diesem Tag in New York, sieht morgens beim Zähneputzen die Fernsehbilder der zweiten Explosion und will dann zu einem Freund, um ein Stück ausdrucken, das er gerade geschrieben hat. Als er wieder auf dem Nachhauseweg ist, kommt er an einem Hospital vorbei und beschließt spontan, sich in die Schlange fürs Blutspenden einzureihen. Der Mann vor ihm beäugt ihn ob seines fremdländischen Aussehens misstrauisch.

"'Woher kommst du?', fragte er und machte kein Hehl aus seiner Wut. 'Uptown', sagte ich. Dabei wusste ich, worauf er hinauswollte. Inzwischen hatte sich herumgesprochen, dass Muslime hinter dieser Sache steckten. (…) 'Bist du Moslem?', fragte er, und was immer er auf meinem Gesicht sah, als ich zögerte, war ihm Antwort genug. 'Ja, bist du.'"

Angst vor der Eskalation

Als Akhtar den Mann bittet, er möge doch den Mund halten und ihn in Ruhe lassen, eskaliert die Situation.

"'Sag mir bloß nicht, was ich zu tun habe, du verdammter Terrorist.' Und dann sagte er etwas, das ich bis heute nicht verstehe. 'Wir hätten euch alle umbringen sollen, als wir die Gelegenheit hatten.' (…) Er machte einen Schritt auf mich zu, aber ein großer Schwarzer mit einer Armeemütze hielt ihn zurück. In diesem Augenblick spürte ich etwas Warmes, Flüssiges an der Innenseite meines Beins hinunterlaufen, und als ich den Blick senkte, sah ich den nassen Fleck, der sich auf meiner Jeans ausbreitete, und alle Umstehenden sahen es ebenfalls. Ich hatte in die Hose gepinkelt."

Akhtar läuft weinend davon und steht plötzlich vor einem Laden der Heilsarmee. Als ihm der Pfarrer ein Taschentuch reicht und etwas zu trinken holt, steckt er, der Muslim, heimlich eine Kette mit einem Kreuz ein. Als eine Art Schutzengel fürs nächste Mal.

Extreme Spannungen das ständige Misstrauen

Solch eindringliche Szenen gibt es viele in diesem Buch, und Ayad Akhtar versteht es meisterlich, die extreme Spannung, die sich dabei mal mehr, mal weniger offen manifestiert, erzählerisch zu vermitteln. Und dabei die Kernfrage dieses Romans deutlich zu machen: Wie fühlt man sich als in den USA geborener Sohn pakistanischer Einwanderer, als Muslim, der nichts lieber sein möchte als Amerikaner und der auch gar keine andere Heimat hat? Wie fühlt man sich, wenn einen die anderen plötzlich misstrauisch bis feindselig mustern und als Außenstehenden, nicht Zugehörigen betrachten? Was ist das für ein Homeland, das einen nicht haben will?

"Ich war kein praktizierender – geschweige denn gläubiger – Muslim, und doch war ich durch und durch von dem Islam geprägt, der mich seit 9/11 gesellschaftlich definierte. Doch so ausgedrückt, war es nur die halbe Wahrheit. (…) Sosehr ich mich als Muslim um meinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft sorgte (…), sosehr ich mich als Opfer dessen fühlte, was diese Nation geworden war, hatte auch ich einen willentlichen Anteil an meiner Ausgrenzung, denn ich war, nachdem ich über vierzig Jahre in Amerika gelebt hatte, noch immer bereit, mich als 'anders' zu betrachten."

Ein kritischer Blick - auch gegen die eigene Person

Akhtars Buch ist vieles in einem: intensive Selbstbefragung, autofiktionaler Essay, romanhafte Autobiographie und nicht zuletzt Familiengeschichte. Und in dieser Familiengeschichte zeigen sich die unterschiedlichsten Formen, mit diesem Anderssein umzugehen: die Mutter, die in den USA nie heimisch wurde, und lieber heute als morgen nach Pakistan zurückgehen würde; der Vater, der als gefragter Kardiologe in den frühen 90er Jahren sogar Donald Trump behandelte und ihn auch jetzt, als Präsidenten, nicht so schlecht findet. Die Verwandtschaft in Pakistan, die zwischen Amerikabewunderung und Hass auf den Satan im Westen hin und hergerissen ist.

Akhtar versteht es meisterhaft, die Vielfalt der Sicht- und Lebensweisen schildern, ohne dabei in Klischees oder plakative Verallgemeinerungen zu verfallen. Sein kritischer Blick gilt den weißen Amerikanern genauso wie den Muslimen, der eigenen Person ebenso wie dem amerikanischen Traum, der nur noch einer der Selbstbereicherung ist.

Für ein besseres Verständnis von Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein

Sultan, ein Freund der Familie, der im Laufe der Jahre religiös geworden ist, bringt diese verwirrende Orientierungslosigkeit auf den Punkt:

"Ich habe mich nie daran gewöhnen können, dass ich eigentlich nicht verstehe, was die Leute hier denken. Alle stammen aus so vielen verschiedenen Ländern und haben so verschiedene Erfahrungen gemacht, und alle sehen dieselbe Sache auf vollkommen verschiedene Weise. Jahrelang haben die Leute mir gesagt: 'Du lächelst nicht. Du musst mehr lächeln.' Das habe ich so oft gehört, dass ich schließlich einen Zettel an den Badezimmerspiegel geklebt habe, auf dem stand: 'Setz ein Lächeln auf, wenn du aus dem Haus gehst.' In Pakistan würden mich die Leute für einen Idioten halten, wenn ich die ganze Zeit lächeln würde. Aber wenn ich es hier nicht tue, habe ich die falsche Einstellung."

Wer etwas über die USA von heute, über Integration und kulturelle Fremdheit, über Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein, über den angeblichen clash of civilizations erfahren will, der lese dieses bemerkenswerte Buch. Er wird danach vielleicht nicht klarer sehen, aber vieles besser verstanden haben.