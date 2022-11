"Meine Mutter lacht" von Chantal Akerman

Die Reise der Mutter nach Mexiko zur Hochzeit der Enkelin endet mit einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt.

(...) sie ist stark, deine Mutter, sie ist sehr stark. Ich fragte mich, ob es gut war, so stark zu sein. Alle, also mein Schwager und vielleicht auch meine Schwester, sagten, das ist, weil sie überlebt hat, sie hat gelernt, wie man überlebt, und außerdem musste sie stark sein, wo sie doch überlebt hatte.

Monate vergehen, ehe sich die Mutter soweit erholt hat, dass sie nach Brüssel in ihre Wohnung zurückkehren kann. Die mexikanische Pflegerin begleitet sie und bleibt bei ihr.

Inzwischen schleppt sie sich dahin. Ein wahres Knochenbündel. Sie wartet auf die Putzfrau Patricia. Sie mag ihre Putzfrau, sie mag ihre Fröhlichkeit, sie mag es, wenn sie ihre Söhne mitbringt und für vier kocht, sie hört sie lachen. Das mag sie. Sie ist nicht sicher, dass sie richtig verstanden hat, ob sie heute oder morgen kommt, weil das Telefon trotz ihres Hörgeräts eine Qual ist. Sie hört etwas, aber was? Meistens rät sie.

In einem kleinen Zimmer der mütterlichen Wohnung in Brüssel schreibt die Filmkünstlerin Chantal Akerman an dem Buch „Meine Mutter lacht“.

Das Zimmer ist ihre Zuflucht vor dem Stöhnen der Mutter und ihrer Gebrechlichkeit; und das Schreiben, das die Leere in ihrem Inneren füllt. Unaufgeregt leise fließen die Sätze dahin, Tage und Nächte, in denen Chantal Akerman auf ihr eigenes Leben, auf Freundschaften und Liebschaften zurückblickt, und auf ihre Liebe zur Mutter.

Sie war eingeschlafen und man spürte, wie sich ihr Herz abmühte, noch zu schlagen, also sah ich sie an, atme Mama, verlass mich nicht, atme.

Verlass mich nicht, noch nicht. Ich bin nicht bereit und vielleicht werde ich nie bereit sein.

Das ewige Kind, widerborstig, chaotisch, unangepasst bis ins Erwachsenenalter. Sie trägt Hosen und sie liebt Frauen. Der bereits verstorbene Vater nannte sie „ein Mädchen eigener Art“.

Und es gab andere Mädchen von eigener Art und das war so.

Und wir liebten uns und Schluss. Ich war achtzehn im Mai 1968. Es traf sich, dass mein Stil üblich wurde (...)

Die einfache, mündliche Sprache der Ich-Erzählerin entwickelt samt Wiederholungsschleifen einen Sog, der bisweilen an Gertrude Stein erinnert. Vergangenheit und Gegenwart fließen ineinander. Kindheitserlebnisse, berufliche Erfolge, Liebesbeziehungen. Im Rückblick wird der mächtige Schatten sichtbar, den das Schweigen der jüdischen Mutter über das Unaussprechliche auf das Leben des Kinds, der Tochter geworfen hat. Eine nicht näher spezifizierte chronische Krankheit, ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, Medikamente gegen Stimmungsschwankungen. Gedanken an Selbstmord.

Sie sagte, du kommst und gehst, um nicht hier bei mir zu bleiben, und das war ein bisschen wahr. Das war wahr. Gleich am Morgan suchte ich mir etwas zu tun, um nicht dazubleiben. Damit sie mich nicht beobachten konnte.

Wie auf die Mutter reagiert sie auch bei ihrer Geliebten C. mit Rückzug und Flucht. Die erfolgreiche Filmemacherin reist durch die Welt, sie lebt abwechselnd in New York und in Paris, und ist nirgendwo zu Hause; nur phasenweise, wenn sie verliebt ist.

Den großen Feuerwerken folgen jedoch ziemlich regelmäßig zermürbende Machtkämpfe, Befreiungsversuche und schmerzhafte Trennungen, Schuldgefühle und Wut, die sich gegen sie selbst richtet.

Dagegen freut sie sich, als die Mutter im Krankenbett einmal flüsternd die Faust gegen sie erhebt.

Ich dachte, sie spricht. Sie spricht endlich und es ist wahr.

Ich war froh.

Sie sagte nicht, ich hab dich lieb.

Ich atmete auf.

Die Tochter lauscht feinfühlig nach den wenigen, in ihren Ohren ehrlich klingenden Worten der Mutter; jedes einzelne öffnet eine Tür aus dem Kerker der Konvention und des Unausgesprochenen. Chantal Akermans Abschied von der Mutter ist ein poetisches Memoire und zugleich das radikale Selbstbekenntnis einer Künstlerin und liebenden Frau, die keinen Halt zu finden vermochte in sich selbst und im praktischen Leben. Nur beim Schreiben gelang ihr das, wie dieses wunderbare Buch belegt. Ihr letztes.