Pete redet nicht viel. Nur den wenigsten verrät er überhaupt seinen Namen. Er ist auf der Flucht und schließt sich verschiedenen Leuten an, Bisonjägern, Comancheros, Revolutionären in Guatemala. Die Geschichte spielt in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das Leben ist knallhart in den Gegenden, die Pete durchstreift. Er stiehlt, betrügt, begeht sogar einen Mord. Aber er verroht nicht ganz, sondern bewahrt in sich eine Hoffnung.

Spannende Suche nach Erlösung

Der Franzose Antonin Varennes schreibt spannende, harte, philosophische Romane. Männliche Romane. Die Beschreibungen sind kurz und präzise. Varennes ist vor allem ein Meister des Dialogs. Man glaubt die Leute beim Lesen sprechen zu hören, in Sätzen, die nicht alles erklären, in denen viel mitschwingt. Sie lassen Luft, damit der Leser mitdenken kann. So taucht man schnell ein in eine Welt des ständigen Überlebenskampfes, in der Gemeinschaften oft nicht von langer Dauer sind.