Zwei sehr unterschiedliche Lebensituationen

"Nadeschda Filaretowna von Meck.

Zu Beginn des Briefwechsels 45 Jahre alt.

Witwe des Eisenbahnunternehmers Karl von Meck. Eine der reichsten Frauen Russlands.

Mutter von 18 Kindern, von denen 7 im Kindesalter verstarben.

Regiert ein umfangreiches Hauswesen, dem außer den Kindern mehrere Erzieherinnen, Privatlehrer und Diener angehören.

Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie, jeden gesellschaftlichen Verkehr meidend, in völliger Zurückgezogenheit."

Kurz nach dem Tod ihres Mannes 1876 hört Nadeshda von Meck erstmals ein Werk von Peter Tschaikowsky: die so genannte "Sturm"-Fantasie. Wahrscheinlich hat der Dirigent und Komponist Nikolai Rubinstein Frau von Meck auf den Komponisten aufmerksam gemacht. Die Musik bildet für beide so etwas wie einen emotionalen Rückhalt.

"Peter Iljitsch Tschaikowsky.

Zu Beginn der Korrespondenz 36 Jahre alt.

Komponist an der Schwelle des Ruhms.

Professor für Musiktheorie am Moskauer Konservatorium.

Alleinstehend, homosexuell, in ständiger Angst vor gesellschaftlicher Enttarnung.

Neigung zu Depressionen."

Seitenlange Briefe führen zu einer tiefen Freundschaft

Frau von Meck lässt bei Tschaikowsky anfragen, ob er ihr einige seiner Werke für Klavier und Geige bearbeiten könne – der Komponist kommt dieser Bitte bereitwillig nach. Beide sind fest entschlossen, jeder persönlichen Begegnung aus dem Weg zu gehen. So entwickelt sich ein jahrelanger Briefwechsel mit 1204 teils seitenlangen Botschaften. Darin geht es um Persönliches, Philosophisches und, natürlich, um Musik.

"Peter Tschaikowsky:



Juni, aus: Die Jahreszeiten

Moskau, 19. Dezember 1876:



Sehr geehrte Nadeschda Filaretowna, ich bin Ihnen aufrichtig dankbar für Ihre liebenswürdigen und schmeichelhaften Worte. Für einen Musiker, dem so viele Misserfolge und Hemmnisse den Weg erschweren, ist es tröstlich zu wissen, dass es eine kleine Zahl von Menschen gibt, die wie Sie unsere Kunst wahren und aufrichtig lieben."

Was Tschaikowsky, außer der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung, dazu bewogen hat, diese Brief-Beziehung einzugehen, wird sich nie ganz klären lassen. Nadeshda von Meck wird für den Komponisten – nach seiner abenteuerlichen Hochzeit und einer raschen Trennung – zu einer Art Seelenfreundin; sie ist jemand, der nah und zugleich fern ist, eine Vertraute, die er verehren kann und von der er verehrt wird.

"Moskau, 15. Februar 1877, nach Erhalt einer weiteren Auftragskomposition.

Sehr geehrter Peter Iljitsch, ich weiß nicht, wie ich Ihnen für die freundliche Nachsicht danken soll, mit der Sie meiner Ungeduld nachgekommen sind. Fast könnte ich befürchten, von Ihnen verwöhnt zu werden. […] Ich will nur sagen, dass dieses Verhältnis, so abstrakt es auch sein mag, mir teuer ist als das beste und höchste aller Gefühle, zu dem die menschliche Natur fähig ist. Wenn Sie wollen, so halten Sie mich für eine Fantastin."

Tschaikowsky geht auführlich auf seine Musik ein

In diesem Briefwechsel geht es auch immer wieder um Musik. Tschaikowsky beispielsweise stellt in aller Ausführlichkeit ein Programm zu seiner vierten Sinfonie vor. Allerdings ist diese Abhandlung erst auf ausdrücklichen Wunsch Nadeshdas entstanden.

"Ihr Brief hat mich tief berührt. Die besten Augenblicke meines Lebens sind solche, in denen ich sehe, dass meine Musik sich tief in die Herzen der Menschen einprägt, die ich liebe und deren Anteilnahme mir wertvoller ist als Ruhm und Massenerfolg. […] Wenn ich komponiere, denke ich immer daran, dass Sie einmal erhören und erfühlen werden, was ich gerade geschrieben habe."

Von der Bühnenfassung zum Hörbuch

Die Autorin Silvia Adler hat den umfangreichen Briefwechsel zwischen Nadeshda von Meck und Peter Tschaikowsky 2018 für eine Bühnenfassung eingerichtet und hat ihn dafür stark zusammenstreichen müssen. Doch entwickelt sie einen geschickten dramaturgischen Bogen, eine Art Erzählung, der man auch ohne Vorwissen gut folgen kann. Adler beweist ein genaues Gespür für die in diesen Briefen zum Ausdruck gebrachten Gefühle und für die jeweiligen Befindlichkeiten der beiden Protagonisten:

"Meine liebe Freundin, ich fürchte mich vor dem Leben in Moskau, dem Konservatorium mit seiner unliebsamen Umgebung und den unerträglichen, nervenaufreibenden Unterrichtsstunden. […] Was würden Sie also sagen, wenn ich das Konservatorium verließe?

Sie haben meinen Segen zu diesem Schritt, mein lieber Freund. Ich wäre äußerst glücklich, wenn Sie das Konservatorium verließen, weil ich es schon lange für den allergrößten Widersinn halte, dass Sie Ihre Begabung dort verschwenden."

Ohne Kitsch, aber mit viel Ehrlichkeit gelesen

Mit Julia Hansen und Wolfram Boelzle zeichnet sich diese Hörbuch-Produktion durch zwei bestens vorbereitete Schauspieler aus. Sie lesen mit viel Emphase, aber ohne Übertreibungen und ohne den Anflug von Kitsch. Sie deuten diese Briefe als ehrliche, aufrichtige Bekenntnisse – mit Nachdruck, aber auch mit Nachsicht und Zartheit.

Die Edition trägt den Titel "Musikalischer Briefwechsel": Alina Bercu und Grigory Gruzman steuern auf den beiden ersten CDs kurze, manchmal etwas abrupt ausgeblendete Klavierstücke bei. Auf der dritten CD befinden sich die "Klavierwerke zum Hörbuch" überwiegend in ganzer Länge, insgesamt 15 Titel.