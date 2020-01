Beton: Der Werkstoff prägt die Baugeschichte der Böhm-Dynastie. Ob in Form zahlreicher Kirchenbauten in ganz Deutschland oder am Rathaus in Bensberg (im Bild): Die typischen "Faltwerke" der Böhmschen Architektur, bei denen Wand und Decke eine Einheit bilden, seien aus der Natur des Materials entstanden, sagt Gottfried Böhm: "Das hat mich damals sehr beschäftigt: Wie man damit umgehen kann und was der Beton selber will."