Viele Rollenklischees und Wunschvorstellungen entpuppen sich ja ohnehin oft als Luftnummer. So wie der Mythos von der Liebe. Heike Webers Arbeit "Amor & Psyche", die ein Paar in für sie ernüchternden Minuten nach dem Beischlaf zeigt, besteht aus einem roten Faden, der über unzählige silberne Nagelstifte gespannt ist. In tagelanger mühevoller Arbeit von der Künstlerin an die Wand gebracht, passt er, wieder abgenommen, in eine kleine Schachtel.