Wild und gefährlich, griesgrämig und mit modischem Halstuch: So kennen wir Beethoven. Denn so malte Joseph Karl Stieler um 1820 die Musik-Ikone. Normalerweise hängt das Gemälde im Bonner Beethoven-Haus, das sich zum 250. Geburtstag des Komponisten ebenfalls herausgeputzt hat. Für die Jubiläumsausstellung ist es aber in die rund vier Kilometer entfernte Bundeskunsthalle gewandert. Und da geht’s unter anderem um die Frage, ob Beethoven wirklich so wild, gefährlich, griesgrämig und modisch war, wie Stieler ihn gemalt hat.