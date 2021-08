Die Jubiläumsausstellung erzählt in acht Kapiteln die Enstehung und Entwicklung des Landes. "Ein sentimental kritischer Blick auf unser Land", so Gabriele Uelsberg, die Abteilungs-Direktorin der Sammlung. Die Gründungsurkunde von NRW darf dabei natürlich nicht fehlen. Es ist die am 23. August 1946 von der Militärregierung in einer Zeitung veröffentlichte Verordnung Nr. 46 über die "Auflösung der Provinzen des ehemaligen Landes Preußen in der Britischen Zone und ihre Neubildung als selbständige Länder".