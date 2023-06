Eine "Heißluftdusche" war in den Siebzigern der letzte Schrei. Später wurde das Gerät unter dem Namen "Föhn" bekannt. Knallbunt in gelb oder orange gab es sie zu kaufen, das war der Geist der Zeit. Es gab damals sogar schon Mikrowellen, allerdings nur sehr selten. Und wer eine benutzen wollte – wie eine Frau aus Wattenscheid – brauchte für so ein "Hochfrequenzgerät" eine Genehmigung vom Fernmeldeamt.

Eine Menge Geräte und kuriose Geschichten hat das Freilichtmuseum in Hagen gesammelt. Die Schau "Spot an! Technik für alle in den Siebzigern" führt in die Gründerjahre des Museums zurück. 1973 wurde es eröffnet, eigentlich, um an traditionelle Handwerkstechniken zu erinnern. Die werden auch bis heute in Hagen gezeigt. Besonders beliebt ist die Bäckerei, wo immer gegen 11 die ersten Brote aus dem Schanzenofen kommen.

Nun geht es auch um die vor 50 Jahren neuen Geräte, die heute längst Geschichte sind. Die Ausstellung ist nicht konzentriert an einem Ort, sondern verteilt auf das große Gelände. Man muss also viel wandern, um alle Stationen zu entdecken. Oder einfach online auf die Seite klicken, das Freilichtmuseum hat viele Fotos und Geschichten als virtuelle Ausstellung ins Netz gestellt.