Der Torwart streckt sich. Vergeblich. In seinem Gesicht spiegelt sich Entsetzen. Der Ball ist unhaltbar. Tor für den MSV Duisburg gegen Schalke 04. Dieses Schwarz-Weiß-Foto von 1966 ist das Titelbild der Ausstellung "Mythos und Moderne. Fußball im Ruhrgebiet". Der Torwart ist Josef Elting, Jüppken wurde er genannt, ein Junge aus Bocholt. Das war noch die Zeit, als Trikotwerbung verboten war und viele Spieler nebenbei gearbeitet haben. Vor der großen Kommerzialisierung des Fußballs.

Der Mythos des Fußballs im Ruhrgebiet entstand an der Werkbank. Es konnte sein, dass der Star auf dem Rasen unter der Woche der Kollege nebenan war. Zechen und Firmen fühlten sich einzelnen Vereinen zugehörig. Fußball bedeutete Gemeinschaft. Davon ist immer noch viel zu spüren, wenn man ins Stadion geht. Die eindrucksvollen Bilder in der Schau erzählen von Triumphen und Trauer, von Sieg und Abstieg.

Viele Stars von einst werden wieder lebendig. "Ente" Lippens, das Stürmeroriginal mit dem Watschelgang und der großen Klappe. Stan Libuda, der laut Sprichwort sogar an Gott vorbei dribbeln konnte. Ein Bild zeigt ihn in seinem Kiosk in Gelsenkirchen, das er nach der Fußballkarriere aufmachte. Jobs als Berater oder Fernsehexperte gab es ja noch nicht. Aber auch der heutige Stürmerstar Erling Haaland ist dabei, 1, 94 Meter geballte Power, in dessen Jubelsprung ein nicht zu bremsender Ehrgeiz sichtbar wird.

Die Ausstellung setzt auf die Kraft der Bilder. Die kurzen Texte geben Orientierung, halten sich aber sonst zurück. Man braucht kein Fußballwissen, um die Faszination dieses Sports zu verstehen. Die neueren Bilder kommen immer mehr aus dem Frauenfußball, sie zeigen auch weibliche Fans. Obwohl die Gehälter der Stars immer absurder werden und jedes Training heute nach wissenschaftlichen Methoden stattfindet, bleibt die Begeisterung der Fans. In ihnen lebt der Mythos Fußball weiter, das große Gemeinschaftserlebnis.