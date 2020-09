Lisa hat ein schlechtes Gewissen. Sie hatte Sex mit einem viel jüngeren Mann, in der Saunagrotte eines Luxushotels. Ihr Gemahl, ein liebenswerter Hausmeister, ahnt nichts davon. Nun hat sich Lisas Schwester nach langer Zeit mal wieder zum Besuch angekündigt – und sie bringt einen viel jüngeren Mann mit. Der hat in der vergangenen Nacht in besagtem Luxushotel genächtigt.

"Ungeheuer heiß" ist eine typische Boulevardkomödie. Die Handlung lässt sich leicht voraussehen. Lisa gerät in Panik und will alles vertuschen. Eine ziemlich verpeilte und sexuell unterversorgte Nachbarin versucht zu helfen und bringt alles noch mehr durcheinander. Und die Information, dass in einem Luxushotel fast überall Überwachungskameras hängen, trägt nicht zu Lisas Beruhigung bei.

Markus Majowski spielt den Hausmeister mit sympathischem Witz und hat die schwedische Komödie mit viel Tempo inszeniert. Besonders originell ist das Stück nicht, aber das Ensemble wirft sich mit großem Spaß in die Rollen. Marie-Theres Relin kämpft als Lisa fulminant um ihre Ehe, und Kerstin Fernström spielt nicht nur die Schwester, sondern hat das Stück auch selbst übersetzt.

So bietet das Theater an der Kö einen unterhaltenden Abend zum Abschalten. Dass hier einmal ältere Damen junge, fitnessgestählte Männer verführen, ist fröhlicher Feminismus mit Augenzwinkern.