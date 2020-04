Theater in der Coronazeit. Natürlich haben die Bühnen noch geschlossen. Aber ein kleines Kamerateam des WDR ist durchs Land gereist und hat einige Stücke aufgezeichnet, in denen sich die Schauspieler nicht zu nah kommen. Mit viel Flexibilität und Begeisterung hat das geklappt. In den Theatern herrschte eine riesige Freude, mal wieder ein Stück zeigen zu dürfen. Im Angebot ist auch eine Komödie mit Starbesetzung. Hugo Egon Balder, Dorkas Kiefer und andere spielen "Aufguss" von René Heinersdorff.

Madeleine Niesche (Mary), Hugo Egon Balder (Dieter) und Jeanette Biedermann (Emelie) 2017 im Theater am Kürfürstendamm Berlin

Das Stück hatte vor einigen Jahren im Düsseldorfer Theater an der Kö Uraufführung. Es lief dort sehr erfolgreich und ging danach auf Tour. Besonders originell: Es spielt komplett im Wellnessbereich eines Hotels, das Ensemble trägt Bademäntel. Der Waschmittelfabrikant Dieter (Hugo Egon Balder) will seiner Freundin (Madeleine Niesche) ein besonderes Geschenk machen. Sie möchte gern ein Kind, er hat einen Samenspender (Max Claus) für sie organisiert.

Die beiden begegnen dem Leiter einer Kinderklinik, den Autor und Regisseur René Heinersdorff selbst spielt. Er wartet mit seiner Assistentin (Dorkas Kiefer) auf einen Spender. Nun geht die Verwirrung los, weil immer nur von einer "Spende" die Rede ist und immer abenteuerlichere Verwechslungen entstehen.

"Aufguss" ist eine toll gespielte Komödie, die vom rasanten Wortwitz lebt. Mit wie viel Spaß alle dabei sind, merkt man an vielen aktuellen Gags. Normalerweise bleiben alle auf Abstand. Wenn zwei sich mal die Hand geben, kommt sofort einer mit Desinfektionsspray. Das Ensemble hat extra für die Aufzeichnung einige Proben gemacht und präsentiert Boulevard auf höchstem Niveau.