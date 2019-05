"Life Cycle" ist erstmals in Europa zu sehen

Die bisher größte Ausstellung des Künstlers in Europa steht unter dem Leitmotiv " Everything is art. Everything is politics ". Sie soll zeigen, wie eng Ai Weiweis Kunst mit seinem politischen Engagement in Verbindung steht.

Flüchtlingsboot aus Bambus

Erstmals in Europa zu sehen ist in Düsseldorf die monumentale Arbeit "Life Cycle". Das über 17 Meter lange Flüchtlingsboot, geflochten aus Bambus und Sisalgarn, steht im K21.

Das K20 präsentiert unter anderem Weiweis Schlüsselwerk "Sunflower Seeds" aus dem Jahr 2010. Es besteht aus 100 Tonnen handgefertigten, individuell bemalten Sonnenblumenkernen aus Porzellan. Diese wurden von 1.600 Mitarbeitern in einer traditionsreichen chinesischen Porzellanmanufaktur zwei Jahre lang hergestellt.

Weiweis "Sunflower Seeds" sind aus Porzellan und handbemalt

Weiwei thematisiert damit die Rolle des traditionellen Handwerks im Zeitalter von Massenproduktion und Globalisierung.

Nähe zum Düsseldorfer Joseph Beuys

" Als Aktivist ist er Künstler und als Künstler ist er Aktivist ", sagt die Direktorin der Kunstsammlung NRW , Susanne Gaensheimer, über Ai Weiwei. " Mit dieser Erweiterung seines Kunstbegriffs, bei dem politisches und künstlerisches Handeln nicht zu trennen sind, steht Ai Weiwei sicherlich den Gedanken von Joseph Beuys sehr nahe. "

Die begehbare Installation "Laundromat" ist im K21 zu sehen

Ai Weiwei wurde 1957 in Beijing geboren. Als Künstler, Architekt, Kurator, Filmregisseur und Fotograf hat er weltweit Bekanntheit erlangt. Wegen regierungskritischer Äußerungen saß Weiwei 2011 in China im Gefängnis und hatte bis 2015 Reiseverbot. Seit einigen Jahren lebt er in Berlin.

Offizielle Eröffnung der Düsseldorfer Ausstellung ist am Freitagabend (17.05.2019). Von Samstag (18.05.2019) an ist sie bis zum 1. September für Besucher geöffnet.