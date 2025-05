Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Deutschen will sich in diesem Jahr eine digitale Auszeit nehmen. Vielleicht findest du also Friends, die Lust haben, den Detox mit dir durchzuziehen? Gemeinsam könnte euch der Verzicht leichter fallen.

Digital Detox als Social Event

Auch in manchen Cafés kannst du Digital Detox als Gruppe erleben. Du schließt dein Smartphone gleich beim Reinkommen in eine Box und kannst dann ganz entspannt lesen, malen, Gesellschaftsspiele spielen oder dich mit anderen Gästen austauschen. Solche Digital Detox Cafés gibt’s vor allem in Großstädten wie Berlin, Amsterdam und Paris.