So klappt’s mit dem Prompten

Sag der KI genau, was du willst: Zwei Wochen mit dem/der Partner:in in Italien für 800 Euro? Kultur und gutes Essen statt Party? Oder wandern mit Freund:innen und abends feiern? Je mehr Informationen du dem Tool gibst – wer mitkommt, was ihr erleben wollt, wie hoch euer Budget ist – desto besser wird der Vorschlag. Sag auch klar, was ihr nicht wollt, z. B. bestimmte Städte oder eine Route am Meer. Das verbessert das Ergebnis.