Das Label hat fünf Felder. In den Feldern steht, wie viele Kalorien, Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz pro 100 Gramm in einem Produkt enthalten sind. Je nachdem, wie viel von einem Nährwert in einem Produkt enthalten ist, ist das Feld grün, gelb oder rot.

Kritik gibt es an der Höhe der Grenzwerte für die einzelnen Nährwerte in den Farbkategorien, also wann etwas als “gesund“ eingestuft wird und wann nicht. Diese Grenzwerte hat die Regierung in Großbritannien festgelegt.

"Traffic Light Labelling“: In Großbritannien gibt eine Ampelkennzeichnung Infos zu Kalorien, Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz in Produkten.

Warnhinweise in Chile

In Chile kleben auf Lebensmittelverpackungen Aufkleber mit achteckigen, schwarzen Warnhinweisen zu ungesunden Inhaltsstoffen – und zwar nicht freiwillig, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Das soll Verbraucher:innen auf einen erhöhten Gehalt an Kalorien, Zucker, Salz oder gesättigte Fettsäuren in dem Produkt hinweisen ("hoher Zuckergehalt“, "hoher Salzgehalt“ etc.).

Überschreitet ein Produkt in einem bestimmten Nährwert die dafür vorgegebenen Grenzen, wird je ein Aufkleber auf die Verpackung geklebt. Im schlechtesten Fall kann ein Produkt also bis zu vier Aufkleber bekommen.

Warnhinweise in Chile: Dort sind die Aufkleber bei zu viel ungesunden Inhaltsstoffen gesetzlich vorgeschrieben.

Das Keyhole-Label in Skandinavien

In Schweden, Norwegen, Island und Dänemark kennzeichnet man genau andersrum: Dort wird das Keyhole-Label, also ein Schlüsselloch-Symbol bei 32 Lebensmittelproduktgruppen verwendet, um gesündere Lebensmitteloptionen zu kennzeichnen.

Das Keyhole in Grün oder Schwarz wird auf Produkten angewendet, die weniger Fette, Zucker und Salz sowie mehr Ballaststoffe und Vollkornanteile enthalten als vergleichbare Produkte aus derselben Gruppe. Eine Tiefkühlpizza mit dem Keyhole-Label ist beispielsweise die gesündere Variante unter den Tiefkühlpizzen.

Das skandinavische Keyhole-Label kennzeichnet gesündere Lebensmitteloptionen.

Die Anforderungen für die jeweiligen Produktgruppen sind unterschiedlich und die Nutzung des Symbols ist freiwillig. In bestimmten Produktgruppen wie Süßigkeiten, Limonaden, Schokolade, Keksen und Kuchen dürfen die Produkte nicht mit dem Keyhole-Label gekennzeichnet werden.

Das Bewertungssystem basiert auf den Nordischen Ernährungsempfehlungen (Nordic Nutrition Recommendations, NNR). Es liegt in der Verantwortung der Hersteller, das Label korrekt zu verwenden. Die mit dem Keyhole gekennzeichneten Produkte werden nicht einzeln kontrolliert.