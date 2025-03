Gemeinsam gärtnern in der Stadt dank Community Garden ?

Wenn du keinen Platz in deiner Wohnung hast oder deinen grünen Daumen auf das next Level bringen willst, schau dich doch mal in deiner Nachbarschaft um. Gibt es vielleicht jemanden mit einem Garten, in dem du ein Beet mieten könntest? Statt mit Geld könntest du die Miete beispielsweise mit einem Teil deiner Ernte bezahlen. Vielleicht hat dein Stadtteil sogar einen Community-Garten? Gemeinschaftsgärten sind eine schöne Möglichkeit, um neue Kontakte zu knüpfen, Gartenwissen auszutauschen und leckeres Obst und Gemüse zu ernten.

Alternativ kannst du ein eigenes Gartenprojekt starten und zum Beispiel gemeinsam mit Freund:innen oder deiner Familie einen Schrebergarten mieten. Dort hättest du genug Platz, um deinen Traumgarten zu starten, verschiedene Anbautechniken zu testen und jede Ernte ausgiebig mit deiner Gartencrew zu feiern.