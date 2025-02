In der Kategorie Hardware gewann der “Alt Controller” beim “Gaming-ohne-Grenzen"-Award 2024. Das ist eine Open-Source-Software, also ein kostenloses Programm, das von einer Community entwickelt wurde. Durch das Programm kannst du die Steuerung eines Spiels so verändern, dass du beispielsweise die Maus bewegst, statt eine Taste zu drücken. Auch Eingabe durch Eyetracking oder Stimme soll möglich sein.

Um das einrichten zu können, musst du allerdings schon ein wenig Erfahrung in der Modifikation von Spielen mitbringen, außerdem kannst du die Einstellungen nicht in jedem Spiel ändern. Etwas leichter zu bedienen sind anpassbare Controller, die die beiden großen Konsolen-Hersteller Sony und Microsoft anbieten. Sie kosten beide etwas mehr als ein Standard-Controller; dafür lassen sie sich an die eigenen Möglichkeiten anpassen und mit anderen Geräten, wie einem Fuß-Pedal, verbinden.