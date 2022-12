Kreis Wesel: Elf Wildunfälle an einem Wochenende

Gleich elf Mal mussten Autofahrer im Kreis Wesel am Wochenende schnell reagieren als plötzlich Wildtiere die Straße überquerten. Nach Angaben der Polizei passierten die Zusammenstöße nicht nur auf den klassischen einsamen Landstraßen, die durch dunkle Waldgebiete führen, sondern auch auf Hauptverkehrsstraßen.

Bei den Unfällen seien keine Menschen verletzt worden. " In allen elf Fällen kam es glücklicherweise nur zu Sachschäden" , so die Kreispolizei Wesel.

Unfälle auch am Tag

Auffällig ist, dass auch tagsüber Wildtiere über die Straßen liefen, wie zwei Unfälle am Samstagvormittag in Schermbeck und am Nachmittag in Alpen zeigten.