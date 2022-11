NRW-Kneipen im Zwiespalt: WM in Katar zeigen oder nicht?

Debatte unter Kneipenwirten

" Ich glaube, es wird kein WM-Geschäft, so wie wir es kennen ", gibt ein Dortmunder Kneipenwirt zu bedenken. Er betreibt ein Lokal am Alten Markt in Dortmund. Er will die Spiele der WM in Katar zeigen, aber mit vielen Fußballfans rechnet er nicht.

Nicht jeder Gastronom macht die Kneipe dicht

Ein Wirt in Essen ist zuversichtlicher: " Natürlich übertragen wir alle Spiele der deutschen Mannschaft, das ist bei Welt- und Europameisterschaften immer so gewesen. " Der Gastronom will an seinem Lokal in Essen zwei große Zelte aufbauen, mit drei Fernsehern draußen und vier Bildschirmen innen.

Ein anderer Essener Gastronom bietet zu jedem Deutschland-Spiel eine Gratis-Currywurst und bei jedem Tor der deutschen Mannschaft einen Schnaps aufs Haus. Kritik an der WM in Katar? In diesen beiden Essener Kneipen Fehlanzeige!

Allerdings: Laut Deutschlandtrend will mehr als die Hälfte aller Bundesbürger keine WM-Spiele gucken. Homophobie, Arbeiter, die beim Bau der Stadien ihr Leben verloren haben, sowie das Alkoholverbot lassen viele Menschen zurückschrecken. Sie wollen die Fußball-WM in Katar nicht unterstützen.