KI in der Medizin: Zuverlässigkeit ist entscheidend

Künstliche Intelligenzen sind sehr gut darin, Muster in großen Datenmengen zu erkennen. So gibt es in der Medizin KI, die helfen kann, Krebszellen und Ähnliches auf Bildern zu erkennen. Kann sie das schneller und möglicherweise besser als Menschen?

Zweig: Grundsätzlich funktioniert die heutige KI so, dass man mit sogenanntem Maschinellen Lernen versucht, in Daten aus der Vergangenheit statistische Muster zu finden. Man versucht also, der Maschine ganz viele Beispiele zu zeigen, etwa von Melanomen, also bösartigem Hautkrebs, aber auch von ganz harmlosen Leberflecken. Dann versucht die Maschine, mit Hilfe von statistischem Auszählen herauszufinden, welche Bilder eher auf ein Krebsgeschehen hindeuten und welche nicht. Schneller geht das auf jeden Fall, weil sie nur ein paar Millionen oder Milliarden Berechnungen macht - das ist für eine Maschine nicht viel. Ob das immer gut ist, muss man dann testen: Man gibt der Maschine erst Beispieldaten und danach Testdaten und schaut, ob sie das mit diesen Testdaten wirklich gut hinkriegt oder nicht.

Allerdings: Wenn wir zum Beispiel nur Bilder von weißen Patienten benutzen und deren besonderen Krebssorten, dann wird die Maschine mit Bildern von schwarzer Haut nicht so gut funktionieren. Die Maschine ist nur so gut wie die Daten, die man ihr gibt, und kann auch nur für diese Daten Aussagen treffen.