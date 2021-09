E-Mobilität auf der IAA - Experte: "Wir brauchen Alternativen zum Auto"

Und zur Umweltbilanz sei gesagt, dass da viel zitiert wird, was so nicht richtig ist. Nicht alle Studien sind auf einem wirklich aktuellen wissenschaftlichen Level. Bei den Batterien gibt es eine rasante Entwicklung, auch was die Ökobilanz angeht. Wir werden bald Batterien sehen, in denen kaum noch die seltene Erden enthalten sind. Allein Tesla hat den Kobaltgehalt drastisch verringert.

WDR: Wie weit entfernt von der Lebensrealität der Menschen ist das eigentlich, was auf der IAA gezeigt wird? Wer kauft das – oder geht es gar nicht darum, sondern es werden vielmehr neue Wege aufgezeigt?

Müller-Görnert: Zu allererst ist die IAA eine Leistungsshow der Automobilindustrie. Da geht es darum, Emotionen zu zeigen. Das heilige Blechle, Technik die begeistert, das sind ja die Slogans. Wir sagen, nein, das ist immer noch das alte Konzept, es ist immer noch eine autozentrierte Politik, die dahinter steht. Das muss sich ändern. Es müssen andere Konzepte her. Immerhin sind ja jetzt schon Fahrradhersteller dabei. Aber klar ist, die Zukunft ist elektrisch.