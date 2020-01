Dabei sieht es besonders schlecht für Ameisen aus. Mehr als 90 Prozent der insgesamt 107 Arten hierzulande sind rückläufig. Auch viele Käfer sind inzwischen bedroht. Das Fehlen von Dungkäfern ist beispielsweise am Zustand von Kuhfladen abzulesen. Oft zersetzen sich die sogenannten "Betonfladen" nicht mehr.

Dramatisch sind auch die Zahlen bei den Schwebfliegen, die als wichtige Bestäuber gelten. Ihre Zahl sank in einem Schutzgebiet in NRW zwischen 1989 und 2014 von knapp 17.300 auf 2.700 - ein Rückgang um 84 Prozent.

Wo liegen die Ursachen für das große Insektensterben?

Die Autoren führen Pestizide als Hauptursache an. So schaden die weltweit am häufigsten eingesetzten Neonicotinoide vielen Arten. Auch die globale Ewärmung stellt inzwischen eine große Gefahr für die Insekten dar - ein Großteil der Arten kann mit der Geschwindigkeit der Erwärmung nicht mithalten.

Das große Problem in NRW: Jeden Tag werden zehn Hektar Landschaft bebaut. Diese Freiflächen gehen den Insekten verloren. Darüber hinaus ist die industrielle Landwirtschaft mit ihren negativen Folgen - wie beispielsweise Überdüngung - hierzulande besonders ausgeprägt. Das geht ebenfalls auf Kosten der Insekten.