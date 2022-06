Zukunftsangst: So bewältigen wir sie!

Liebe Frau Wißing,

als Chirurg bin ich es gewohnt, meinen Patienten bei ihren gesundheitlichen Problemen schnell zu helfen, was im Notfall oft rasche Entscheidungen erfordert. Sie sprechen in Ihrer Kolumne über "Zukunftsangst" aber auch über akute und chronische Krisen, die uns alle herausfordern. Dazu gehört Corona, der Klimawandel oder die Angst vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine.