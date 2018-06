Dunkle Erfrischung: Schauhöhlen

Höhlen im Bergischen Land

Neben dem Sauerland hat auch das Bergische Land faszinierende Höhlen zu bieten. Die größte Unterwelt kann in der Aggertalhöhle in Engelskirchen bestaunt werden. Hier gibt's ein versteinertes Korallenriff zu sehen. Das geht aber auch im südlichen Ruhrgebiet. Die Kluterthöhle in Ennepetal bietet neben den regulären Führungen auch eine Fossilienführung mit Licht- und Soundeffekten an.