Hohe Energiepreise: Auch Heizöl ist deutlich teurer geworden

Ölheizungen droht mittelfristig das Aus

Dabei gilt der Sommer in normalen Zeiten als die beste Zeit, um Heizöltanks aufzufüllen. Der Preis für Heizöl ist regulär in der warmen Jahreszeit vergleichsweise niedrig und klettert dann zum Winter hin an. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Das Vergleichsportal Check24 weist aktuell für eine Lieferung von 100 Liter Heizöl in NRW bei einem Anbieter einen Preis von gut 179 Euro aus - das wären also bei einem Liter 1,79 Euro.

Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet - jede vierte Wohnung wird damit im Winter erwärmt. Allerdings droht Ölheizungen mittelfristig das Aus: Die Installation reiner Ölheizungen wird in Deutschland ab 2026 verboten - damit will die Bundesregierung den Ausstoß von Treibhausgasen maßgeblich reduzieren.