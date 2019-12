In der Handball-Bundesliga haben die NRW-Klubs am 16. Spieltag unterschiedlich abgeschnitten. Während GWD Minden am Sonntag (08.12.2019) gegen den THW Kiel knapp unterlag, konnte der TBV Lemgo Lippe gegen Tabellenschlusslicht HSG Nordhorn-Lingen einen wichtigen Sieg feiern. Bereits am Donnerstag hatte der Bergische HC mit 27:29 (13:14) gegen HBW Balingen-Weilstetten verloren.